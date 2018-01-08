الأردن يرفع الدعم عن الخبز رسمياً.. زيادات تصل إلى 100% في أسعاره الجديدة

أعلنت الحكومة الأردنية، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني، رسمياً رفع الدعم عن الخبز، بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وبزيادات تصل إلى 100%.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين "يعرب القضاة"، في مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية، إن الحكومة وضعت سقفاً سعرياً للخبز العربي الكبير يصل إلى 32 قرشاً (45 سنتاً) للكيلو غرام الواحد، فيما يبلغ سعره الحالي 16 قرشاً (22.5 سنتاً) وبزيادة نسبتها 100%.

كذلك، حدّدت الحكومة السقف السعري لخبز "الطابون" عند 35 قرشاً (49.3 سنتاً) بنسبة زيادة تصل إلى 90% عن سعره الحالي البالغ 18 قرشاً (25.3 سنتاً).

وبنسبة 67%، سيصعد سعر الخبز العربي الصغير عند 40 قرشاً (56.3 سنتاً)، عن السعر الحالي البالغ 24 قرشاً (33.8 سنتاً).

ويبلغ استهلاك الأردن من الخبز نحو 10 ملايين رغيف يومياً، فيما أشار الوزير إلى أن نحو 67% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين.

وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015، نحو 9.5 ملايين نسمة، منهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

كانت الحكومة الأردنية أعلنت عن تخصيص 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ايصال الدعم لمستحقيه، بدلاً من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة، فيما لم تعلن الحكومة رسمياً بعد قيمة الدعم الذي سيستحقه المواطنون.