أول صور للطائرات التي هاجمت القاعدتين الروسيتين في سوريا.. و"المرصد" يكشف الجهة التي تقف وراءها

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها رصدت الليلة الماضية وعلى مسافة بعيدة عن حميميم 13 هدفاً جوياً مجهولة الهوية كانت تقترب من أجواء المواقع الروسية في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية شمال غربي سوريا، مؤكدة أنها استهدفتها وصدتها جميعها.

وأفادت الوزارة، الاثنين 8 يناير/كانون الثاني، بأن "طائرات بدون طيار محمّلة بمتفجرات" هاجمت القواعد الروسية في حميميم وطرطوس في سوريا ليل الجمعة السبت، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا أو أضرار.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان للوزارة أن "10 طائرات بدون طيار محمّلة متفجرات اقتربت من قاعدة حميميم الجوية الروسية في حين اقتربت ثلاث غيرها من قاعدة الأسطول الروسي في طرطوس".

وأضاف أن هذه الهجمات التي نظمت لأغراض "إرهابية" وقعت ليل 5 الى 6 كانون الثاني/يناير ولم تسفر عن "ضحايا أو أضرار مادية"، موضحاً أن "قاعدتي حميميم وطرطوس تعملان بشكل طبيعي".

وأكد البيان تدمير 7 طائرات من أصل 13، في حين اعترض الجيش الروسي 6 منها.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حادثتين مع طائرات بدون طيار محملة متفجرات انطلقت باتجاه قاعدة حميميم في 6 كانون الثاني/يناير، وليلة رأس السنة.

وأضاف أن الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات "مجموعة من الفصائل الإسلامية مقرّها محافظة اللاذقية" من دون أن يذكرها.

ويأتي الإعلان عن الهجوم بعد وقت قصير من إعلان مقتل أربعة جنود في 31 كانون الأول/ديسمبر، بينهم اثنان في هجوم بقذائف الهاون على قاعدة حميميم.

وقد ذكرت صحيفة "كومرسانت" أن الهجوم "دمر عملياً" 7 طائرات عسكرية إلا أن وزارة الدفاع نفت ذلك بشدة، مشيرة في الوقت ذاته الى تعزيز الأمن حول قاعدة حميميم.

وبعد أكثر من عامين من تدخل القوات الروسية لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف كانون الأول/ديسمبر انسحاباً جزئياً للقوات المنتشرة في سوريا.

لكن روسيا لا تزال تحتفظ بثلاث كتائب من الشرطة العسكرية وقاعدتي حميميم وطرطوس في غرب سوريا.