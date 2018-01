"حفل الأوائل" .. عزيز الأنصاري الممثل الهندي المسلم أول "آسيوي" يفوز بغولدن غلوب

إذا كان لا بد من إطلاق وصف ما على حفل الغولدن غلوب لعام 2018، فيما يتعلق بالجوائز بالتحديد، فهو حفل "الجوائز الأولى بلا منازع".

هكذا وصف موقع CNN الحفل في تقرير أفرده للثناء على الانطلاقة الفنية الجديدة، التي نالها ممثلون فازوا بجوائز المسابقة العريقة لأول مرة، فقد أصبح الممثل الهندي الأميركي وهو المسلم عزيز الأنصاري أول ممثل آسيوي يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل، في الكوميديا ​​التلفزيونية عن دوره في مسلسل Master of None.

ورغم فوزه بجائزة إيمي عام 2016، فإن عزيز أنصاري بدا متفاجئاً عند حصوله على جائزة عن دوره في مسلسل Master of None من إنتاج Netflix، وعبّر عن دهشته قائلاً: لم أعتقد حقاً أنني سأفوز بالجائزة لأن كل المواقع الإلكترونية قالت إنني سأخسر.

وكذلك أصبح الأميركي سترلينغ براون أول ممثل من أصول إفريقية يفوز بجائزة أفضل ممثل عن دور رجالي في الدراما التلفزيونية This is Us.

أما مقدمة البرامج الأميركية السابقة أوبرا وينفري فتُعد أول امرأة ذات بشرة سوداء تتسلم جائزة المخرج سيسيل بي دوميل، عن إنجازاتها طوال مسيرتها المهنية.

وبحسب تقرير CNN "كانت الدورة الـ75 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ليلة الأحد، 7 يناير/كانون الثاني من عام 2018، ليلةً حافلةً بالجوائز الأولى، وتذكيراً بمدى نفوذ وقوة المذيعة الأميركية الشهيرة، أوبرا".

فقد ألقت أوبرا خطاباً نارياً بعد تكريمها، هاجمت من خلاله ظاهرة التحرش، التي وصفتها بـ"المتأصلة" في هوليوود.

فيما تحدَّث براون عن استفادته في مسيرته من "اختيار الممثلين لأدوارٍ مُتنوِّعة بصرف عن النظر عن لونهم"، وشكر مؤلف This Is Us دان فوغلمان، في خطاب قبول جائزته.

وقال براون: "دان فوغلمان، لقد كتبتَ دوراً لرجل ذي بشرة سمراء لا يمكن أن يؤديه إلا رجل ذو بشرة سمراء. وأكثر ما أُقدِّره في ذلك هو أنَّ الناس يشاهدونني ويقدرونني لما أنا عليه حقاً، وهذا يجعل رفضي أو رفض أي شخص يشبهني، أمراً شديد الصعوبة".

الفائزات لأول مرة بجوائز تلفزيونية

ونوّه التقرير إلى أن الفائزات بجوائز غولدن غلوب لهذا العام معظمهن ممثلات لم يسبق لهن الفوز بالجائزة، وهنَّ نساء قمن بأدوار شخصيات قوية.

وأول جائزة تسلمتها الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي في فئة المسلسلات القصيرة، عن دورها في مسلسل Big Little Lies من إنتاج شبكة HBO التلفزيونية الأميركية.

وأشارت نيكول إلى أنَّ ما عانته الشخصية التي أدتها من إساءة المعاملة هي محور اهتمام هوليوود الحالي بالطريقة التي تُعامل بها النساء في مجتمعاتنا.

وأضافت: "أعتقد وأتمنى أن نتمكن من إحداث تغييرٍ ما بالقصص التي نرويها، وطريقتنا في تقديمها للجمهور. دعونا نُبقي هذا الاهتمام قائماً".



ثم تسلمت إليزابيث موس جائزة أفضل أداء لممثلة في الدراما التلفزيونية عن دورها الرئيسي في مسلسل The Handmaid's Tale، الذي ينتمي لفئة الديستوبيا، وتعرضه شبكة Hulu.

وفاز مسلسل The Handmaid's Tale أيضاً بجائزة أفضل دراما تلفزيونية.

وفاز فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، الذي يتناول قصة أم تحاول العثور على قاتل ابنتها، بجائزة أفضل فيلم سينمائي درامي، بينما فاز أبطاله فرانسيس ماكدورماند وسام روكويل بأفضل ممثلة وممثل مساعد، على التوالي وهو أيضاً الفوز الأول لهما.

وفاز فيلم Lady Bird بجائزة أفضل فيلم كوميدي، وفازت بطلته الممثلة سيرشا رونان بأفضل ممثلة كوميدية.