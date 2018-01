George Pimentel via Getty Images

انحازت جوائز غولدن حفل غلوب في دورته الـ75 بوضوح لقضايا المرأة، والتي طغى حضورها في الحفل على الحضور الرجالي، وظهر ذلك جلياً من خلال الملابس السوداء التي اكتسى بها الحضور، بناءً على رغبة شهيرات هوليوود، في إشارة للاحتجاج على قضية التحرش، وتجلى ذلك أيضاً في الكلمات التي ألقتها الممثلات اللاتي اعتلين المسرح.

وتصدر مسلسل Big Little Lies من إنتاج HBO قائمة الأعمال الفنية الأكثر فوزاً بالجوائز هذا العام، حيث حصد 4 جوائز غولدن غلوب، وهو نفس عدد جوائز إيمي التي حصل عليها.



الجوائز الثلاث الأولى من نصيب ممثلات إناث









ظهر توجه الغولدن غلوب لتمكين المرأة من خلال الإعلان عن الفائزين بجوائز هذا العام، حيث كانت الجوائز الثلاث الأولى من نصيب ممثلات حسب تقرير Guardian، أدّين أدواراً مبنية على قصص نساء بشخصيات قوية.

وهو ما عبّرت عنه الكلمة التي ألقتها إليزابيث موس، التي حصدت جائزة أفضل ممثلة فئة الدراما عن دورها في مسلسل The Handmaid’s Tale، الحاصل على جائزة أفضل مسلسل درامي، وتدور أحداثه حول مجتمع تُوضع فيه النساء البالغات في خدمة الرجال ذوي السلطة، وهو من إنتاج شبكة Amazon.

واستشهدت موس في خطابها الذي ألقته بعد تسلم الجائزة، بالروائية مارغريت آتوود، التي تُشكل روايتها حجر الأساس للمسلسل، حيث قالت: أهدي هذه الجائزة لمارغريت آتوود، ومن أجل جميع النساء اللائي أتين قبلك وبعدك وتمتعن بالشجاعة الكافية للحديث بصوتٍ عالٍ عن التسامح والظلم.









فيما تفوقت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان على زميلتها ريس ويذرسبون، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير عن دورها في Big Little Lies من إنتاج HBO، الذي تدور أحداثه حول الحياة في ضواحي ولاية كاليفورنيا.

كيدمان تقدم شخصية "سيليستي رايت"، المرأة التي تتعرض للاعتداء الجسدي على يد زوجها.

بينما فاز ألكسندر سكارسجارد، الذي يُؤدي دور زوج سيليستي، بجائزة أفضل ممثل مساعد، كما حصلت لورا ديرن على جائزة أفضل ممثل مساعدة.

ويذرسبون التي شاركت في المسلسل أيضاً كونها المنتجة التنفيذية، أكدت بعد فوز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل قصير، أن العمل يروي قصصاً عن النساء اللاتي أسكتهن الاعتداء والتحرش، وكان لا بد من رواية جانب من المعاناة الخاصة بهن.

وأضافت: لقد حان الوقت كي نكشف تلك المعاناة، نحن نراكم ونسمعكم وسوف نقص حكاياتكن.

كما فاز مسلسل The Marvelous Mrs Maisel، من إنتاج Amazon، بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي وكانت من نصيب الممثلة رايتشل بروسنان عن أدائها لدور زوجة من الخمسينيات، تسعى لإنجاح حياتها المهنية في مجال الكوميديا، وحصل المسلسل أيضاً على جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

كما فاز الممثل سترلينج براون بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي، عن دوره في مسلسل This is Us من إنتاج NBC، ووجه الشكر لصناع المسلسل لتأليف شخصية كُتبت خصيصاً لتناسب رجلاً أسود.

الممثل إيوان مكريغور حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير عن دوره في Fargo، وهي الجائزة التي سبقه إليها عدد من نجوم هوليوود، مثل: روبرت دي نيرو، جود لو، جيوفري راش، كايل ماكلاشلان.

ورغم فوزه بجائزة إيمي عام 2016، فإن عزيز أنصاري بدا متفاجئاً عند حصوله على جائزة عن دوره في مسلسل Master of None من إنتاج Netflix، وعبّر عن دهشته قائلاً: لم أعتقد حقاً أنني سأفوز بالجائزة لأن كل المواقع الإلكترونية قالت إنني سأخسر.