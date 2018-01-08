الأردن يحبط مخططاً إرهابياً ويعتقل خلية لداعش ويلقي القبض على 17 من أعضاء التنظيم

أعلنت السلطات الأردنية، الاثنين 8 يناير/كانون الأول، إحباط مخطط إرهابي لخلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واعتقال 17 عنصراً بالتنظيم وذلك بعد عمليات استباقية نفذتها المخابرات العامة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "خططت عناصر الخلية لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.. وأسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصراً متورّطاً بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي".

#عاجل ..

دائرة #المخابرات_العامة تحبط مخططا ارهابيا خططت له عناصر خلية ارهابية لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الامن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين



#الأردن pic.twitter.com/2jsCpCPsoX — JRTV (@JrtvMedia) ٨ يناير، ٢٠١٨

وأضاف التقرير أن التحقيقات كشفت "أن الخلية أعدت خططاً متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين)".

وخططت عناصر الخلية كذلك، بحسب التقرير، إلى تأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات.

كما خططت العناصر لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.