لماذا يصل سعر ساعة Rolex إلى 10 آلاف دولار.. ماركة تاريخها مليء بالقصص المثيرة

تكتمل الأناقة بملابس مهندمة، وبعض الإكسسوار، قليل من العطر المميز، حقيبة جلدية فاخرة، وساعة تحمل اسم ماركة عالمية شهيرة. ربما سألت نفسك من قبل لماذا ننفق مبالغ طائلة على الماركات العالمية، صحيح أنها تتميز بخامات فريدة ولمسات تصنيع متقنة، إلا أن ذلك في النهاية لا يعني أن يتجاوز سعر المنتج آلاف الدولارات، ولعل أبرز وأقدم اسم في عالم الساعات هو ماركة Rolex العالمية، ذلك الاسم الشهير الذي يتجاوز سعر الساعة الواحدة منه 5 آلاف دولار كسعر أولي!

هل سألت نفسك ما الذي يميز ساعات Rolex، ليقفز سعرها إلى هذه الأرقام الخيالية؟ الأمر لا يتعلق فقط بالأناقة، تاريخ طويل من القصص المثيرة وراء هذه الماركة الشهيرة.

أول ساعة يد في العالم

يرتبط تاريخ Rolex روحياً برؤية مؤسسها هانز ويلزدورف، الذي أسس هذه الماركة الشهيرة عندما كان عمره 24 عاماً في 1905 بلندن.

تخصصت الشركة في توزيع الساعات، إلا أن الحلم الذي راود ويلزدورف كان أن يرتدي الناس ساعات المعصم، التي لم تكن أمراً متداولاً في ذلك الحين، وكان هدفه ليس فقط أن تكون ساعات المعصم أنيقة، وإنما موثوق بها، ويعتمد عليها.

ولإقناع الجمهور قرر ويلزدورف أن يجهز اختراعه الفريد بأدق الأدوات المصنعة من قبل شركة سويسرية لصناعة الساعات في مدينة بيين، وذلك لتصنع ساعات عالية الجودة وشديدة الدقة.

يقول ويلزدورف إنه حاول اختيار اسم فريد لمنتجه عبر دمج جميع الحروف، ولم ينجح في اختيار اسم مناسب، إلا أنه يوماً ما أثناء تريضه همس في أذنه جني باسم "Rolex"، وذلك كناية عن أن الاسم سمعه في خياله، من هنا استلهم الاسم الفريد.

اختبار الدقة

ولدقة ساعات Rolex كانت أول ساعة يد في العالم تحصل على شهادة الجودة السويسرية عام 1910 من مركز تقييم الساعات في مدينة بين.

بعد 14 عاماً، انتقلت شركة Rolex إلى سويسرا، وعرفت كماركة عالمية في عام 1920.

أنتجت Rolex في 1926 أول ساعة ضد الماء والأتربة، لذلك أطلق عليها اسم المحار أو Oyster، ولكي تثبت Rolex ذلك ارتدت سباحة إنكليزية شابة Mercedes Gleitze أثناء السباحة لمدة 10 ساعات، ولم تتأثر Rolex بالماء على الإطلاق.

جواً وبراً وبحراً.. رولكس تتحدى الماء والرياح





في عام 1933، ارتدى طاقم طيران ساعات Rolex Oyster، وكان أداء الساعات مذهلاً من حيث الدقة وعدم التأثر بالأتربة والرياح وحرارة الجو، وارتداها كل من Sir Edmund Hillary وTenzing Norgay في تجربتهم للوصول إلى قمة إيفرست عام 1953، وبذلك تصبح الساعة الأولى التي تحقق هذه الإنجازات.

كما ارتداها Sir Malcolm Campbell الملقب بملك السرعة، فهو أسرع سائق سيارة في العالم حينها، حيث قاد على سرعة 300 ميل/الساعة، أو ما يعادل 485 كيلومتراً/ الساعة في عام 1935، بل استخدمها الغواصون كأول ساعة يد تحت عمق 100 متر، مما أتاح لهم معرفة الوقت بدقة تحت ذلك العمق، وهي خصائص فريدة لـRolex.

عام 1953 كان بمثابة نقلة نوعية لـRolex، حيث كانت أول ساعة تعرض أكثر من توقيت لمناطق جغرافية مختلفة.

اكتشف صناع الساعة العريقة أن للنساء نصيباً من منتجهم، فأطلقوا أول ساعة نسائية تناسب معاصمهن.

مميزات خاصة

ساعات Rolex مصنعة يدوياً، وتتميز بأنها من البلاتينيوم والذهب عيار 18.

4130 حركة تصدرها مكونات ساعات Rolex لتمنحك التوقيت بدقة متناهية، من خلال 290 مكون داخلي للساعة.

ساعات Rolex تختبر في ظروف بالغة القسوة، فيتم وضعها في غرفة لقياس ضغط الهواء لضمان عدم تسرب الهواء إلى الساعة المحكمة، كما توضع في خزان مياه على عمق 300 متر، أما الساعات المخصصة للغوص فتوضع تحت ضغط يعادل 12 ألف متر، (وهي نقطة أعمق من أعمق نقطة بالمحيطات).

الحرب العالمية الثانية

استخدم الطيارون البريطانيون ساعات Rolex أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك لتحملها أصعب الظروف المناخية، ولكن عند سقوط طائراتهم واعتقالهم، استولى الألمان على ساعاتهم، فلدى سماع ويلزدورف هذه القصة، وعد الطيارين الذين تم إسقاط طائراتهم بساعات مجانية دون أي دليل سوى الطلب الشفهي.

كيف تميز Rolex الأصلية من المقلدة؟











1- زجاج ساعات Rolex الأصلية من كريستال الزفير الذي لا يمكن خدشه أبداً إلا بالماس "أصلب أنواع الأحجار الكريمة".

2- مربع التاريخ فوق الأرقام مباشرة وغير منحرف يميناً أويساراً، والعلامة الأبرز هي الجزء المكبِر لمربع التاريخ، حيث يوجد قطعة كريستال مكبرة فوق مربع التاريخ مباشرة، وهي أبرز علامة لساعات رولكس.











3- طباعة الحروف واضحة وغير محرفة الحواف والفراغات.

4- جميع ساعات Rolex مصنوعة في سويسرا.. تأكد من ذلك.

5- لوغو Rolex محفور بالليزر بدقة على الكريستال، وهو مصنوع بحرفية من خلال مئات النقاط بارتفاعات مختلفة موزعة بكفاءة، هذا الحفر يرى بالكاد.

6- إذا أزلت أسورة الساعة ستجد رقم وموديل الساعة محفوراً في اتجاهي الرقم 6 (الساعة السادسة) و12 (الساعة الثانية عشرة).

تعرف على أسعار هذه الساعة الثمينة من خلال هذا الرابط.