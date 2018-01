أوبرا تعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية.. نشأت في فقر مع أم عزباء ثم شقت طريقها إلى النجاح

قال مقربون من الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري لـ CNN الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، إنها تفكر بجدية بالترشح للرئاسة الأميركية عام 2020، وذلك بعد يوم واحد من حصولها على جائزة (غولدن غلوب) الفخرية، عن مجمل أعمالها.

وأشعل محبو مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين مطالبين إياها بالترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية بعدما ألقت في حفل توزيع جوائز (جولدن جلوب) كلمة ملهمة دعما لمن كشفن حوادث التحرش الجنسي داخل هوليوود وخارجها.

وانهالت التغريدات تحت وسمي (أوبرا وينفري رئيسة) و(أوبرا 2020) بعد انتهاء كلمتها في الحفل الذي صارت خلاله وينفري أول امرأة من أصل أفريقي تحصل على جائزة (جولدن جلوب) الفخرية عن مجمل أعمالها

JUST IN: Oprah Winfrey is actively thinking about running for President in 2020, two of her close friends tell CNN https://t.co/BPCDXizSjH pic.twitter.com/9aee0Q8PZj

— CNN (@CNN) ٨ يناير، ٢٠١٨