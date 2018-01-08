رغم حظرها على الرجال.. السعودية تخصّص أماكن لتدخين النساء في الملاعب بعد السماح لهن بدخولها

يستقبل ملعب "الجوهرة المشعة" في الرياض السعوديات للمرة الأولى في تاريخ البلد، اعتباراً من 12 يناير/كانون الثاني 2018، لمشاهدة مباراة بين نادي الأهلي ونادي الباطن السعوديين، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين.

السعوديات لن يدخلن الملاعب لمشاهدة المباراة فقط، بل يمكن للمدخنات منهن أن يحظين بمكان مخصص لذلك. إذ أظهرت صور على السوشيال ميديا تخصيص أماكن لتدخين السيدات داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة "الجوهرة المشعة".

الصور التي نشرها حساب "عداد مشاريع جدة"، الشهير بمتابعة جميع المشاريع القائمة بالمحافظة الساحلية، أثارت موجة جدلٍ واسعة بين مغردي تويتر.

وقال محمد الشبيلي مدير موقع "عداد مشاريع جدة"، عبر مقطع فيديو إن "الدور الخامس من الملعب خصص بشكل كامل للنساء، وخصص أيضاً مدخل البوابة 5 ومواقف السيارات بقربه لدخول العوائل".

وحول إجراءات عزل العائلات عن الشباب، أشار الشليبي إلى تخصيص الدور الخامس "الأخير" من الملعب للعائلات، ووجود فواصل حديدية متينة بين مدرجات الأفراد ومدرجات العوائل.

الشبيلي أشار إلى توظيف نساء مهمتهن تنظيم الحشود في قسم العوائل، ووجود منطقة مخصصة لتدخين السيدات وحمامات خاصة بهن"، موضحاً أنه "لن يكون هناك أي احتكاك مباشر مع الأفراد حتى العاملين في الملعب باستثناء رجال الأمن والشركات المنظمة، فيما شركات الصيانة لن تدخل إلا للضرورة.

تفاصيل اكثر عن اعمال تهيئة #ملعب_الجوهره لدخول العائلات للملاعب pic.twitter.com/PKl5HLsUaJ — عداد مشاريع جدة (@3adad) 7 janvier 2018

مغردو تويتر تفاعلوا بشكل كبير مع تخصيص مكان لتدخين السيدات، حيث انتقد البعض منع الرجال سابقاً من التدخين داخل الملاعب، وعندما سُمح بدخول النساء للملاعب خصص مكان لهن للتدخين فيه، فيما رأى آخرون أن القرار طبيعي ويراعي المعايير العالمية في هذا الخصوص، لاسيما أن التدخين ليس حكراً لجنس دون آخر.

ماشاء الله من شدة التطور موفرين لهم مكان يدخنون فيه، واو بصراحه .. عارفين محد بيحضر للملاعب غير هالأشكال. pic.twitter.com/6j8XaF81at — ياسر الفيصل. MBS (@YSalfaisal) 8 janvier 2018

حنا قبل لا ندخل الملعب ياخذون الولاعات م يخلون الا البكت ، والحين حطوا للبنات غرفه تدخين خخخخخخخخخخخخ pic.twitter.com/T8qWmV9IKp — جلوي. (@glllxl) 8 janvier 2018

ليش عادي تدخين رجال وحرام للنساء؟؟؟؟تخلف — Love your life🇸🇦💚 (@najlajed) 7 janvier 2018

بلا فلسفة في غرف مخصصة للتدخين ف الجوهرة فوق الممنوع تدخن ف المدرجات والممرات! — Waleed ~ (@_leedft) 7 janvier 2018

اييه معاد فيه مجتمع ذكوري بلطووو البحررر

التدخين ليس حصر لجنس معين بغض النظر عن شكل المدخنين سواء رجال ولا نساء لكن عموماً احنا الان زمن المساواه في بلد العدل والحزم

سبحان الله تلاقيه يروح يحضر مباريات برا ويجلس جنب خواجه كاس البيره بيدها والدخان باليد الثانيه

ومتشقق من الوناسه — mashael (@sha3olah) 7 janvier 2018

ولم يقتصر الجدل على تخصيص أماكن خاصة بتدخين السيدات، بل تعدى ذلك ليصل حول وجودهن في الملعب بين الرجال من أصله، حيث انتقد بعض الشباب والفتيات على حدٍّ سواء عبر هاشتاغ #حضور_النساء_للكلاسيكو السماح للنساء بحضور المباريات بدعوى أنها فعالية ذكورية.

#حضور_النساء_للكلاسيكو

حضور المرأة لمباراة قدم رجالية مثل حضور رجل لحفل زفاف نسائي !

لا أفهم لماذ يُزج بالمرأة في المجالات التي لا تتفق مع أخلاقها كمسلمة ولا تتناسب مع طبيعتها كأنثى؟

على أي حال،هذا الموضوع سيصبح مادة دسمة لليبراليين حيث تتركز إهتماماتهم على هذا النوع من القضايا! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) 7 janvier 2018

🔴#حضور_النساء_للكلاسيكو🔴

أعوذ بالله أجل بنات يروحن للملعب يالله سترك يارب نسألك الستر والعافيه وحسن الختام حنا متضايقين من روحة العيال تطلع لنا بنات لا وأماكن تدخين لهن بعد لاحول ولا قوه 😷😷😷😷امهات الأجيال تدخن يارب لاتعاقبنا pic.twitter.com/0mrjhpVPtO — منيره ar (@hohALnor) 8 janvier 2018

.

اذا كان حضور المرأة للمسجد للصلاة ..يقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاتها في بيتها افضل

هذا وهي رايحة للصلاة . فما بالك لوهي رايحة لكلام فاضي للهو ولعب كورة

تذكري انك مسلمة لك حقوقك وعليك واجبات وأوامر يجب ان تفعليها طاعة لربك ولنبيك



.



#حضور_النساء_للكلاسيكو — شليويح بن الفرزدق (@u_p8l) 7 janvier 2018

#حضور_النساء_للكلاسيكو

عذراً يـ دولتي فـ أنوثتي لا تسمح لي بدخول الملاعب



الملاعب فقط لِـ " أبي وأخي "✋ — SARA 🍕. (@i_Sarrrra) 7 janvier 2018

مغردون آخرون خالفوهم الرأي، ليؤكدوا أن كرة القدم فعالية رياضية، ولا يحق للرجال احتكارها، وهي بنفس الوقت اختبار لمدى نضج المجتمع أخلاقياً حسب وصفهم.

#حضور_النساء_للكلاسيكو

اللي لازم نفهمه و نستوعبة :

-تشجيع نادي معين

ليس خاص بالرجال

-مشاهدة كورة القدم

ليس خاص بالرجال

-حضور المباريات

ليس خاص بالرجال

-حتى لو لعب الكورة أو أي لعبة أخرى

برضوه ليست خاصة بالرجال . — خالد عبدالعزيز MBS🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) 7 janvier 2018

#حضور_النساء_للكلاسيكو

اختبار للمرأة التي تحضر لكي تثبت للمجتمع أنها على مستوى الثقة بأخلاقها وحشمتها وحسن تربيتها..

وأيضًا اختبار للرجل بأن يكون راقيًا في تصرفاته وسلوكه وأن يتعاون مع أخته (المرأة) لتقديم صورة حضارية لمجتمعنا السعودي أمام العالم..

وهما قادران بإذن الله.. — د. علي عثمان مليباري (@AliMelibari) 7 janvier 2018

#حضور_النساء_للكلاسيكو



هذا زمن المرأة السعودية

خلاص الابواب انفتحت وعقبال اسقاط الولاية 💚 pic.twitter.com/aIRBV1jJhR — نـــدىٰ التاروتي 🍎 (@na7da7n) 7 janvier 2018

#حضور_النساء_للكلاسيكو

شكلي اذا ضيع ريفاس هجمه

عشان يقولون واو متحمس مرا pic.twitter.com/KHGvckb3p0 — كرآزيتش 🦈 (@krazitsh) 7 janvier 2018

يذكر أن وكيل الشؤون الفنية والاستثمار في هيئة الرياضة السعودية، عبدالرحمن القضيب، أكد في تصريحات صحفية سابقة على الانتهاء من تجهيز "الملاعب التي ستحتضن العوائل بعد قرار السماح، وهي ملعب الملك فهد في الرياض، وملعب الملك عبدالله في جدة (الجوهرة الشمعة)، وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام"، مشيراً إلى تجهيز كافة الملاعب السعودية لاحقاً لاستقبال العائلات".



ومن المقرر أن تحضر العائلات لقاء "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد، والمقرر أن يقام يوم 13 يناير/كانون الثاني 2018، على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، الذي سبق واستقبل النساء لأول مرة خلال احتفالات اليوم الوطني.