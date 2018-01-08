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رغم حظرها على الرجال.. السعودية تخصّص أماكن لتدخين النساء في الملاعب بعد السماح لهن بدخولها

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يستقبل ملعب "الجوهرة المشعة" في الرياض السعوديات للمرة الأولى في تاريخ البلد، اعتباراً من 12 يناير/كانون الثاني 2018، لمشاهدة مباراة بين نادي الأهلي ونادي الباطن السعوديين، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين.

السعوديات لن يدخلن الملاعب لمشاهدة المباراة فقط، بل يمكن للمدخنات منهن أن يحظين بمكان مخصص لذلك. إذ أظهرت صور على السوشيال ميديا تخصيص أماكن لتدخين السيدات داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة "الجوهرة المشعة".

الصور التي نشرها حساب "عداد مشاريع جدة"، الشهير بمتابعة جميع المشاريع القائمة بالمحافظة الساحلية، أثارت موجة جدلٍ واسعة بين مغردي تويتر.







وقال محمد الشبيلي مدير موقع "عداد مشاريع جدة"، عبر مقطع فيديو إن "الدور الخامس من الملعب خصص بشكل كامل للنساء، وخصص أيضاً مدخل البوابة 5 ومواقف السيارات بقربه لدخول العوائل".

وحول إجراءات عزل العائلات عن الشباب، أشار الشليبي إلى تخصيص الدور الخامس "الأخير" من الملعب للعائلات، ووجود فواصل حديدية متينة بين مدرجات الأفراد ومدرجات العوائل.

الشبيلي أشار إلى توظيف نساء مهمتهن تنظيم الحشود في قسم العوائل، ووجود منطقة مخصصة لتدخين السيدات وحمامات خاصة بهن"، موضحاً أنه "لن يكون هناك أي احتكاك مباشر مع الأفراد حتى العاملين في الملعب باستثناء رجال الأمن والشركات المنظمة، فيما شركات الصيانة لن تدخل إلا للضرورة.



مغردو تويتر تفاعلوا بشكل كبير مع تخصيص مكان لتدخين السيدات، حيث انتقد البعض منع الرجال سابقاً من التدخين داخل الملاعب، وعندما سُمح بدخول النساء للملاعب خصص مكان لهن للتدخين فيه، فيما رأى آخرون أن القرار طبيعي ويراعي المعايير العالمية في هذا الخصوص، لاسيما أن التدخين ليس حكراً لجنس دون آخر.











ولم يقتصر الجدل على تخصيص أماكن خاصة بتدخين السيدات، بل تعدى ذلك ليصل حول وجودهن في الملعب بين الرجال من أصله، حيث انتقد بعض الشباب والفتيات على حدٍّ سواء عبر هاشتاغ #حضور_النساء_للكلاسيكو السماح للنساء بحضور المباريات بدعوى أنها فعالية ذكورية.









مغردون آخرون خالفوهم الرأي، ليؤكدوا أن كرة القدم فعالية رياضية، ولا يحق للرجال احتكارها، وهي بنفس الوقت اختبار لمدى نضج المجتمع أخلاقياً حسب وصفهم.









يذكر أن وكيل الشؤون الفنية والاستثمار في هيئة الرياضة السعودية، عبدالرحمن القضيب، أكد في تصريحات صحفية سابقة على الانتهاء من تجهيز "الملاعب التي ستحتضن العوائل بعد قرار السماح، وهي ملعب الملك فهد في الرياض، وملعب الملك عبدالله في جدة (الجوهرة الشمعة)، وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام"، مشيراً إلى تجهيز كافة الملاعب السعودية لاحقاً لاستقبال العائلات".

ومن المقرر أن تحضر العائلات لقاء "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد، والمقرر أن يقام يوم 13 يناير/كانون الثاني 2018، على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، الذي سبق واستقبل النساء لأول مرة خلال احتفالات اليوم الوطني.

 

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