تطوان مدينة مبدعة.. فخار المدينة وزلّيجها وغناء فِرقها النسائية تمنحها تصنيفاً أممياً ثانياً

The tour are free of charge, you can leave a tip if you enjoyed our time together! Please contacte me on here or visite: https://www.freetour.com/tetuan/free-tetuan-tour for more information. #gate #medina #photography #beautiful #view #travelphotography #freetour #traveling #travel #travelgram #travel #travelblogger #摩洛哥 #марокко #arabesque #morocco #maroc #marruecos #tetuán #ceuta #españa #france #viaje #voyage #cometomorocco #visitezlemaroc #like #followme #follow #follow4follow

A post shared by freetour tetouan (@freetour.tetouan) on Jan 8, 2018 at 3:42am PST