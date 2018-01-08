تناول اللحوم يومياً ليس دليلاً على الثراء بل مضر للصحة.. وهذه آثاره

إذا كنت من الساعين وراء حلم الرشاقة، وتحب تناول اللحوم، فلا بد أنك سمعت عن نظام Paleo الغذائي، الذي سيدفعك اتِّباعه إلى زيادتها.

وانتشر فيديو أظهر من خلاله ما يمكن أن يحدث بأجساد البشر لو تناولوا اللحوم فقط، فالمشكلات كثيرة، منها على سبيل المثال الإصابة بالإمساك الشديد، لأننا حرمنا أجسامنا من تناول الألياف الصحية الموجودة في الخضراوات والبقوليات، وهذا الذي يحدث -بالفعل- مع لاعبي كمال الأجسام، الذين يتناولون الكثير من البروتين، بحسب تقرير لموقع Science Alert.









ماذا لو لم تتناول غير اللحوم؟

الإجابة: أجسام البشر لا يناسبها أبداً هذا النوع من الغذاء الأحادي المصدر. لنتعرف لماذا؟

أجسادنا تنتج الطاقة عبر تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، وهي الطريقة الأسهل لها، وحين تحرمها من ذلك العنصر فسوف تبدأ بحرق الدهون والبروتينات المهمة المخزنة.

ومن المثير للاهتمام أن اللحوم خالية الدهن كالأرانب ترتفع فيها نسبة البروتين في مقابل انخفاض نسبة الدهون، ما يعرضك لما يعرف باسم "تسمم البروتين"، إن لم تحصل على الدهون من مصادر أخرى.

ويوصي المعهد الأميركي القطبي The US Military Arctic Light Infantry ألا تؤكل الأرانب إن كانت الطعام الوحيد المتوافر للبقاء على قيد الحياة، وذلك أنها تستهلك قدراً من الفيتامينات أثناء هضمها أكثر مما يستهلك أكلها.

وكما يشير الفيديو فإن إحدى مخاطر تناول اللحم فحسب هي نقص فيتامين C. ويعود هذا لكون الإنسان، للأسف، هو من المخلوقات القليلة التي لا تنتج أجسادها فيتامين سي، ويعني هذا أن علينا الحصول عليه من الفاكهة والخضراوات. وبدونه لن تنتج أجسادنا الكولاجين، وقد نصاب بمرض نقص فيتامين سي Scurvy.

والـScurvy أو كما يعرف بالعربية بـ"البَثَع"، مرض ينتج عن نقص فيتامين سي، وتتجسد أعراضه في الإرهاق الشديد والبقع الجلدية، ومع تقدم المرض قد تظهر الجروح المفتوحة المتقيحة، ويبدأ سقوط الأسنان، واصفرار الجلد، والحمى، واعتلال عصبي وأخيراً الموت إثر النزيف.

وفي الواقع فإن هناك حلاً لهذا، رغم كونه مقلقاً للمعدة كأكل اللحم النيء. يشرح أعضاء معهد AsapSCIENCE، أن الجلود وشحوم الدهون تحتوي على قدر عالٍ من فيتامين سي، لكنها تدمَّر خلال الطهو.

فإن استطعت تناول اللحم نيئاً، ستحصل على ما يحتاجه جسدك من فيتامين سي، لكنك في المقابل سترفع من نسبة الأمراض البكتيرية التي ستتعرض لها، قياساً إلى أي مدى يكون اللحم طازجاً.