قريباً.. الشرطة ستكون قادرة على الكشف عن هوية مستخدمي البيتكوين

سيكون من الممكن في المستقبل، الكشف عن هوية الأشخاص الذين يقومون بمعاملات من خلال العملة المشفرة، التي من المفترض أن تكون مجهولة، وفقاً لخبير في العملات المشفرة.



على الرغم من أن العديد من مستخدمي العملات المشفرة يفضلون عدم الكشف عن هويتهم، وخصوصاً عند استخدامها في معاملات على شبكة الإنترنت المظلم (dark web)، ولكن مع التقدم التكنولوجي والأدوات التي تستخدمها هيئات تنفيذ القانون، كل هذا يعني أن هذه السرية ليست مضمونة إلى الأبد، كما يخبر المؤرخ الاقتصادي في جامعة كامبريدج لموقع بيزنس إنسايدر Business Insider.

يقول هيلمان "إنها تُشبه أخذ عينة دم من لانس أرمسترونج في عام 2005، في ذلك الوقت لم يكن هناك أي وسيلة لاختبار نوع المخدر الخاص الذي قد استخدمه، ولكن من خلال الاحتفاظ به يمكننا معرفة ذلك بأثر رجعي".



وارتفعت قيمة البيتكوين (Bitcoin) هذا العام إلى أكثر من 1000% مقابل الدولار حتى الآن، وقد أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين والمديرين الماليين. وتخطط السلطات الأوروبية والبريطانية للقضاء على البيتكوين مع تزايد المخاوف من أن تستخدم العملات المشفرة في تسهيل الجرائم المالية وغسيل الأموال.

يذكر أن هناك بعض الدول العربية التي تجرم التعامل بالبيتكوين، ففي مصر ألقي القبض في 3 حزيران/يونيو، على طبيب أسنان "يدير شبكة للإتجار في البيتكوين أمام الدولار واليورو"، أما في الجزائر فقد منع قانون المالية لعام 2018 تداول العملة الافتراضية "بيتكوين"، محذرا مستعمليها من عقوبات ينص عليها القانون.

هؤلاء قادرون على كشف هوية المتعاملين

ولأنه يتم تسجيل معاملات سلسلة الكتل، قد يكون المسؤولون عن تنفيذ القانون في المستقبل قادرين على العودة للكشف عن تفاصيل المبيعات والمستخدمين، حتى لو لم يكن لديهم الآن أدوات للقيام بذلك.



وأضاف هيلمان "سنرى الكثير من ذلك"، وتابع "كل ما يمكن عمله يمكن القضاء عليه".

ويقول هيلمان، لقد أثبتت البيتكوين بالفعل أنها ليست مجهولة تماماً كما اعتقد الكثير من الناس في البداية. نتيجة لذلك، أخذت بعض العملات المشفرة البديلة، مثل المونرو Monero، مكان البيتكوين على شبكة الإنترنت المظلم. ومع تطور تكنولوجيا الخصوصية باستمرار، وتواجد خدمات لغسيل العملات المشفرة يُقلل من تتبعها.



ولكن هيلمان يقول عن التشفير الذي يدعم هذه الأنظمة "لم يثبُت رياضياً أبداً أن يكون آمناً، ولكن لم يتم اختراقه إلى الآن".

وقال إنه من الصعب التنبؤ متى يمكن اختراق هذه الخوارزميات، وقال إنه لن يكون بالضرورة غداً. وأضاف: "الحل هو الحفاظ على تلك السجلات، وبعد ذلك نقوم بما فعلناه مع لانس أرمسترونج".

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