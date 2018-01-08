كاثرين زيتا جونز على عرش الأناقة في غولدن غلوب 2018.. مصمم عربي وراء إطلالتها

خطفت الممثلة الأميركية كاثرين زيتا جونز الأضواء في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الـ75، بارتدائها فستاناً من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.
صحيفة The Sun البريطانية وصفت الفستان بأنه الأجمل بين فساتين الشهيرات اللاتي حضرن الحفل، مضيفة إلى قائمة الفساتين الجميلة لهذا اليوم فستاني العارضة الأميركية كيندال جينر ومواطنتها الممثلة جيسيكا بيل.
الممثلة الأميركية آشلي جود أيضاً، اختارت مصمماً لبنانياً آخر هو المصمم الشهير إيلي صعب، لتحضر به المناسبة، التي أقيمت في فندق هيلتون بيفرلي فجر الإثنين الـ8 من يناير/كانون الثاني 2018.
يذكر أن ارتداء الفساتين السوداء بصورة جماعية، جاء بناء على حملات مناهضة لظاهرة التحرش الجنسي، التي لم تستطع هوليوود السكوت عنها بعد فضيحة المنتج الأميركي هارفي وينستين والذي انكشفت حكايات تحرشه بالممثلات أواخر العام 2017.
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فستان من دار أزياء Versace
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فستان من تصميم اللبناني إيلي صعب
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فستان من تصميم اللبناني زهير مراد
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فستان من دار أزياء Prada
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فستان من دار Giambattesta
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ارتدت فستاناً من دار أزياء Givenchy
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فستان من تصميم دار أزياء Zac Possen
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ارتدت فستاناً من دار أزياء Ralph & Russo