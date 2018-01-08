كاثرين زيتا جونز على عرش الأناقة في غولدن غلوب 2018.. مصمم عربي وراء إطلالتها

خطفت الممثلة الأميركية كاثرين زيتا جونز الأضواء في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الـ75، بارتدائها فستاناً من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

صحيفة The Sun البريطانية وصفت الفستان بأنه الأجمل بين فساتين الشهيرات اللاتي حضرن الحفل، مضيفة إلى قائمة الفساتين الجميلة لهذا اليوم فستاني العارضة الأميركية كيندال جينر ومواطنتها الممثلة جيسيكا بيل.

الممثلة الأميركية آشلي جود أيضاً، اختارت مصمماً لبنانياً آخر هو المصمم الشهير إيلي صعب، لتحضر به المناسبة، التي أقيمت في فندق هيلتون بيفرلي فجر الإثنين الـ8 من يناير/كانون الثاني 2018.

يذكر أن ارتداء الفساتين السوداء بصورة جماعية، جاء بناء على حملات مناهضة لظاهرة التحرش الجنسي، التي لم تستطع هوليوود السكوت عنها بعد فضيحة المنتج الأميركي هارفي وينستين والذي انكشفت حكايات تحرشه بالممثلات أواخر العام 2017.





Close  جميلات هوليوود بالأسود على السجادة الحمراء -غولدن غلوب 2018- لـ  

فستان من دار أزياء Versace

فستان من تصميم اللبناني إيلي صعب

فستان من تصميم اللبناني زهير مراد



فستان من دار أزياء Prada

فستان من دار Giambattesta

ارتدت فستاناً من دار أزياء Givenchy

فستان من تصميم دار أزياء Zac Possen



ارتدت فستاناً من دار أزياء Ralph & Russo  مشاركة  تغريدة  ✖ شارك هذا ✖ إغلاق الشريحة الحالية



