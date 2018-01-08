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كاثرين زيتا جونز على عرش الأناقة في غولدن غلوب 2018.. مصمم عربي وراء إطلالتها

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Getty

خطفت الممثلة الأميركية كاثرين زيتا جونز الأضواء في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الـ75، بارتدائها فستاناً من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

صحيفة The Sun البريطانية وصفت الفستان بأنه الأجمل بين فساتين الشهيرات اللاتي حضرن الحفل، مضيفة إلى قائمة الفساتين الجميلة لهذا اليوم فستاني العارضة الأميركية كيندال جينر ومواطنتها الممثلة جيسيكا بيل.

الممثلة الأميركية آشلي جود أيضاً، اختارت مصمماً لبنانياً آخر هو المصمم الشهير إيلي صعب، لتحضر به المناسبة، التي أقيمت في فندق هيلتون بيفرلي فجر الإثنين الـ8 من يناير/كانون الثاني 2018.

يذكر أن ارتداء الفساتين السوداء بصورة جماعية، جاء بناء على حملات مناهضة لظاهرة التحرش الجنسي، التي لم تستطع هوليوود السكوت عنها بعد فضيحة المنتج الأميركي هارفي وينستين والذي انكشفت حكايات تحرشه بالممثلات أواخر العام 2017.


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جميلات هوليوود بالأسود على السجادة الحمراء -غولدن غلوب 2018-
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  • الممثلة الأميركية أنجلينا جولي

    فستان من دار أزياء Versace

  • الممثلة الأميركية آشلي جاد

    فستان من تصميم اللبناني إيلي صعب

  • الممثلة الأميركية كاثرين زيتا جونز

    فستان من تصميم اللبناني زهير مراد

  • الممثلة الأميركية داكوتا جونسون

  • الممثلة الأسترالية كاثرين لانغفورد

    فستان من دار أزياء Prada

  • العارضة الأميركية كيندال جينر

    فستان من دار Giambattesta

  • الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان

    ارتدت فستاناً من دار أزياء Givenchy

  • الممثلة الأميركية ريس ويذرسبون

    فستان من تصميم دار أزياء Zac Possen

  • الممثلة المكسيكية اللبنانية سلمى حايك

  • الممثلة الإسبانية بنيلوبي كروز

    ارتدت فستاناً من دار أزياء Ralph & Russo

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