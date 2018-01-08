إلشين سانغو في مسلسل جديد عن مصاصي الدماء.. وهذا الدور الذي ستلعبه

تشارك الممثلة التركية إلشين سانجو، في مسلسلٍ جديد عن مصاصي الدماء.

وتعرف إلشين سانجو في العالم العربي بدورها في مسلسل "حب للإيجار"، والتي شاركت فيه بدور "دينا".

المسلسل الجديد اسمه "Yaşanamayanlar"، ويحكي عن قصة حياة مصاص دماء، فيما لم يكشف حتى الأن عن اسم البطل، بحسب موقع Turkiye Gazetesi التركي.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل الجديد على موقع BluTv التركي، والمتخصص في عرض المسلسلات التركية، وهو أشبه بـ Netflix.

يذكر أن سانجو التي ستلعب دور مصاصة دماء في المسلسل الجديد، شاركت مؤخراً في فيلم "وقت السعادة" مع الممثل التركي بارس أرودوك.

وتعتبر سانغو، المولودة في عام 1985 والتي درست فن الأوبرا، هي الأكثر أجراً من بين المشاهير الأتراك، نظير ظهورها في المسلسلات والإعلانات.