أوبرا تذهل حضور الغولدن غلوب بخطاب ضد "التحرش الجنسي المتوطن في هوليوود" وتذكر بواقعة اغتصاب تاريخية

أذهلت أوبرا وينفري مقدمة البرامج الأشهر في العالم، جمهور الحاضرين في حفل جوائز "غولدن غلوب" بإلقائها خطاباً من العيار الثقيل ضد ظاهرة التحرش الجنسي في هوليوود، التي ألقت بظلال ثقيلة على المناسبة، أعادت فيه إلى الذاكرة أيضاً قصة سيدة سوداء البشرة اختُطِفَت عام 1944 في ولاية ألاباما الأميركية واغتصبها ستة رجال.

بل ووصف موقع CNN ليلة الاحتفال الكبير بأنها "تذكير بقوة أوبرا ونفوذها"، إذ ارتقت مقدمة البرامج السابقة ذات الـ63 عاماً، مسرح هيلتون بيفرلي حيث أقيم الحفل الـ 75 في تاريخ الجائزة، فجر الإثنين 8 من يناير/كانون الثاني من عام 2018، بعد أن قدمتها الممثلة الأميركية وصديقتها المقربة ريس ويذرسبون، ودعتها لتسلم جائزة فخرية تحمل اسم المخرج الأميركي الراحل "سيسيل بي دوميل".

“I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon.” @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018