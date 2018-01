هوليوود تتشح بالسواد .. وسخرية مهينة من "امبراطور التحرش" .. أبرز لقطات حفل الغولدن غلوب 2018

LOS ANGELES, CA - JANUARY 07: Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon, Laura Dern and Shailene Woodley of 'Big Little Lies' attend HBO's Official Golden Globe Awards After Party at Circa 55 Restaurant on January 7, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by FilmMagic/FilmMagic for HBO) | FilmMagic via Getty Images

ألقت فضيحة التحرش التي أطاحت بالمنتج الأميركي هارفي وينستين الملقب بإمبراطور هوليوود، بظلال ثقيلة على حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الفنية لعام 2018، والتي انتهت مراسمها فجر الإثنين الـ8 من يناير/كانون الثاني، بحضور اتشح بالسواد على السجادة الحمراء، استجابة لدعوة حملات نسائية قادتها شهيرات هوليوود عاصمة صناعة الترفيه في العالم.





فيما يلي أبرز لقطات الحفل الـ 75 لجائزة الغولدن غلوب





الالتزام بالأسود

حرص كل الحاضرين فى حفل جوائز الغولدن غلوب الـ 75 على ارتداء اللون الأسود، كنوع من الاحتجاج الرمزي تجاه الفضائح الجنسية التى انتشرت خلال العام الماضي وسيطرت على المشهد في هوليوود، وكان بطلاها الممثل كيفين سبيسي والمنتج هارفي وينسيتون، وأطلقوا على عملية الاحتجاج الرمزي The Time's Up حيث اعتبروا أنه حان الوقت للتصدي لكل الممارسات غير الأخلاقية، و #MeToo

وبالرغم من سيطرة اللون الأسود على الأجواء، إلا أن الأزياء تنوعت إلى حد كبير حيث اختلفت التصاميم الخاصة بفساتين النجمات باختلاف مصمم الأزياء أو بيت الموضة.

بلانكا بلانكو تخرج عن المألوف









يبدو أن الممثلة بلانكا بلانكو حاولت جذب الانتباه إليها، من خلال عدم الالتزام بلافتة ارتداء الأسود في الغولدن غلوب، حيث ارتدت فستاناً أحمر جرئياً أبرز إلى حد كبير مفاتنها.

بلانكو ممثلة مغمورة تبلغ من العمر 36 عاماً، ظهرت في عملين فقط هماShowgirls 2: Penny's From Heaven, Beverly Hill Christmas و Bermuda Tentacles.

لم تكن بلانكو الوحيدة التي لم تلتزم فهناك أيضاً المنتجة والممثلة ذات الأصول الهندية ماهير تانا، التي علقت على عدم ارتدائها اللون الأسود، أنها ارتدت فستاناً يعكس ثقافتها الهندية، لكنها تؤيد وبشدة حركة الاحتجاج الرمزي ضد الممارسات غير الأخلاقية.

مقدم الحفل يسخر من بطل التحرش

No one knew how to take Seth Meyers' Harvey Weinstein joke https://t.co/IbHOby2aJO — HuffPost (@HuffPost) January 8, 2018

بدأ سيث مايرز مقدم حفل الغولدن غلوب بالسخرية من المنتج هارفي وينستون، حيث قدم التحية لكل الحضور في قاعة فندق الهيلتون، ثم قال "الفيل ليس في الغرفة" إشارة للمنتج هارفي وينستون.

ثم أعقب كلمته النارية برسالة لوينستون قال فيها: لا تقلق سيد وينستون، لن يختفي اسمك من تاريخ الحفل، بل سيخلد، حيث سيقال في حفل الغولدن غلوب بعد عشرين عاماً من الآن، تم النيل من وينستون في حفل الغولدن غلوب.

وأضاف أيضاً: في عام 2018، سمح بتناول الماريغوانا لكن تم التصدي للتحرش الجنسي يبدو أنه سيكون عاماً جميلاً.

اصطحاب شهيرات هوليوود لناشطات ضد التحرش على السجادة الحمراء

Emma Stone, Meryl Streep, and other actresses bring activists to Golden Globes https://t.co/c6AvE2oYdO — HuffPost (@HuffPost) January 8, 2018

في العادة تصطحب الشهيرات أزواجهن أو الأصدقاء المقربين على السجادة الحمراء لمرافقتهن، لكن هذا العام مختلفٌ كما أسلفنا، إذ اصطحبت 8 من ممثلات الصف الأول وعلى رأسهن الممثلتان ميريل ستريب وإيما تومسون ناشطات ضد التحرش معهن على السجادة الحمراء لتسليط الضوء على جدية موقفهن في عدم السكوت على هذه الظاهرة.

كان حضور ميريل ستريب باللون الأسود مع المخرجة آي جين بو، ومساندتها لمطالب زميلاتها لافتاً، إذ اتهمت من قبل بالنفاق بسبب علاقتها الوطيدة مع هارفي وينستين وبسكوتها عن فضائحه، لكنها نفت أي علم بها.

أول ممثل من أصول أفريقية يفوز بالغولدن غلوب

Sterling K. Brown is the first black man to win a Golden Globe for Best Actor in a Drama TV series https://t.co/MyV16jUILC — HuffPost (@HuffPost) January 8, 2018

حصد الممثل الأميركي ستيرلينج ك. براون جائزة أفضل ممثل درامي، في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، عن دوره في مسلسل this is us.

وشكر «براون» المنتج دان فوجلمان، الذي اختاره لأداء الدور، وقال: أشعر بالفخر كوني أول ممثل أسود يفوز بالجائزة، وأود أن أرى غيري يفوز بتلك الجائزة مجدداً قريباً وليس بعد 75 عاماً من الآن.

من هي ريسي تايلور، التي ذكرتها أوبرا وينفري

كرمت مقدمة البرامج البارزة أوبرا وينفري عن مجمل مسيرتها الفنية والتليفزيونية، وعندما اعتلت وينفري المسرح، قدمت الجائزة لروح الراحلة ريسي تايلور، التي توفيت في ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 98 عاماً.

ريسي تايلور هي امرأة أميركية من أصول إفريقية من ولاية ألاباما، تعرضت للخطف والاغتصاب من قبل ستة رجال بيض عام 1944 وتصدرت عناوين الصحف وقتها، وتم صنع فيلم يخلدها يحمل عنوان The Rape of Recy Taylor، الذي عرض في مهرجان نيويورك السينمائي في خريف 2017.

أفلام الغولدن غلوب فاشلة في شباك التذاكر

لم يستطع أي من الأفلام التي تم ترشيحها في جوائز الأفضل في الغولدن غلوب هذا العام، من كسر حاجز 50 مليون دولار في يوم عرضه الأول، بالرغم من التنوع بين هذه الأفلام إلا أن فيلماً واحداً فقط هو الذي استطاع الوصول لحاجز الخمسين وهو فيلم dunkirk، أما باقي الأفلام فقد فشلت في ذلك.

غياب المخرجات يستفز ناتالي بورتمان

لم تستطع الممثلة الأميركية ناتالى بورتمان إخفاء مشاعر عدم السعادة من عدم اختيار مخرجة واحدة في قائمة أفضل مخرج خلال حفل الغولدن غلوب.

بورتمان التي قامت بتقديم جائزة أفضل مخرج علقت بذلك قائلة: والآن مع قائمة المخرجين الرجال المرشحين لجائزة أفضل مخرج.

بورتمان كانت ترى ضرورة أن تتواجد المخرجة غريتا جيروج عن فيلم lady bird والمخرجة باتي جينكيز عن فيلم wonder woman ضمن الأسماء المرشحة للجائزة.