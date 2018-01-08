6 أساليب يستخدمها اللصوص لسرقة سيارتك.. تستطيع إفشالها بحيل مضادة

حلم يقضي الكثيرون سنوات من أعمارهم يعملون لتحقيقه، يعتبره البعض زوجته الثانية، أو الأولى أحياناً! ولكن في دقيقة قد يختفي هذا الحلم.

إنها السيارة، صديقة الرجال، وجاذبة النساء، وحبيبة الأطفال، سلعة باهظة الثمن، ولكن لا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يتمكن لصٌّ من سرقتها من أمام منزلك.

موقع "Bright Side" الأميركي قرَّر أن يساعدك في تحقيق العدالة بنفسك، عبر إطلاعك على الحيل التي يستخدمها اللصوص لسرقة السيارات، وبالتالي تستطيع حماية هذه المحبوبة التي تبيت خارج بيتك.

1. احمِ سيارتك كما تفعل مع أطفالك.. وسيلة بسيطة ستكشف اللص



يستغل اللصوص عادةً فترة الليل لسرقة السيارات؛ وذلك بسبب قلة الناس في الشوارع وانخفاض احتمالية ظهور المالك.

وحتى إن لم يكن لديك طفل، فعليك أن تفكِّر في شراء كاميرا مراقبة الأطفال. ويمكنك وضع تلك الكاميرا في سيارتك لتنقل لك بثاً مباشراً عمَّا يدور فيها. وتحظى كاميرات مراقبة الأطفال بميزتي الرؤية الليلية وتسجيل الصوت، وبهذا سيصلك تنبيهٌ فوري إذا حاول أحدهم اقتحام سيارتك.

وأفضل ما في تلك الكاميرات أنَّها تُمكِّنك من التقاط صورةٍ للص، لذا، فحتى إذا سُرِقت سيارتك، فسوف تتمكن الشرطة من معرفة عمَّن تبحث.



2. كيف تسير دون كهرباء؟



يحتاج اللص المتمرس إلى ثوانٍ قليلة فقط لتشغيل أي سيارةٍ تقريباً، لكن ليس إذا كانت السيارة بلا طاقة.



ومفتاح الفصل هو وسيلةً لفصل الطاقة عن المحرك، ما يجعل تشغيل السيارة مستحيلاً تماماً إلا بعدما تشغيله.



وعادةً ما توضع في السيارات عدة مفاتيح فصل مختبئة، الأمر الذي يجعل مهمة العثور عليها جميعاً تستغرق وقتاً طويلاً من اللص.



ونأمل أن يدفع هذا الأمر اللص إلى عدم المخاطرة، وأن يقرر الفرار. المشكلة الوحيدة في مفاتيح الفصل هي أنَّها ليست سهلة التركيب، بحيث يمكنك وضعها بنفسك.



لذا، إن لم تكن تمتلك أفضل مهارات توصيل الأسلاك والتعامل معها، ننصحك بالتوجُّه إلى الميكانيكي.



3. احمل المقود في يدك



يُعد اللصوص سائقين بارعين، لكن حتى مهارتهم تلك ليست كافية لجعلهم يقودون سيارةً بلا مقود.



لذا، ننصحك باستخدام مقود سيارةٍ قابلٍ للخلع. وصحيحٌ أنَّ قدومك لموعدٍ أو لاجتماع عملٍ حاملاً مقود سيارةٍ في يدك يُعد أمراً غريباً إن لم يكن مضحكاً، لكن من يكترث؟ إنَّها سيارتك الغالية.



4. استخدم الوسيلة التي تزعجك بها الشرطة دوماً



لن يقترب أي لصٍّ من سيارةٍ إحدى عجلاتها مقفلةٌ بقفل. لأنَّ الأمر ببساطة سيتطلب عملاً كثيراً للغاية.



وتستخدم الشرطة أقفال العجلات مع السيارات التي يوقفها أصحابها في أماكن يُمنَع الوقوف فيها.



لكن إذا كنت لا تستطيع قيادة سيارتك بوجود هذه الأقفال، فهذا يعني أنَّ اللص لا يستطيع قيادتها أيضاً.



المشكلة الوحيدة في أقفال العجلات هي أنَّها تحتاج لوقتٍ طويلٍ لتركيبها. لذا، فهي مفيدة فقط لاستخدامها أثناء الليل أو لفترات التوقُّف الطويلة.



5. حتى إذا سرقت يمكنك استعادتها بهذه الطريقة



يحاول لصوص السيارات الفرار من مسرح الجريمة بأسرع ما يمكن، وعادةً ما يحاولون البقاء بعيداً عن الأنظار لفترة. ومع ذلك، هناك وسيلة لجعل الأمور أسهل كثيراً على رجال الشرطة، تتمثَّل في ضع جهاز تعقبٍ متصلٍ بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" في مكانٍ ما بسيارتك.



وعادةً لا يكون لدى اللصوص وقت طويل، لذا لا تكون أمامهم فرصة لتفحُّص السيارة والتأكُّد من عدم وجود جهاز تعقبٍ بها.



ويمكن لجهازٍ كهذا إرسال إشارةٍ حتى من الأماكن التي لا تغطيها شبكة الهواتف النقالة. لذا تكون فرص استعادة سيارةٍ مسروقة مرتفعة.



6. عليك الادخار لشراء سيارة تتوفر بها هذه الميزة



يستخدم البعض تلك الحيلة لفتح أبواب السيارات إذا نسَوا مفاتيحهم داخلها… أو لسرقة سيارات الغير.



كل ما تحتاج إليه هو قطعة من السلك وبضع دقائق. والحقيقة أَّنك إن كنت تملك سيارةً حديثةً (من السيارات التي لا توجد فتحة مفتاح في بابها)، فقد أصبحت في مأمنٍ من هذه الحيلة التي يمكن أن يستخدمها اللصوص لسرقة سيارتك.



وإذا لم يكن لديك مثل هذه السيارات فعليك أن تدخر لشراء واحدة.

حيلة إضافية

تشير إحدى الحيل المنتشرة على الإنترنت إلى أنَّك بإمكانك فتح باب أي سيارة باستخدام غطاس تسليك البالوعات.



لكن الواقع أنَّ تلك خرافة، فقوة شفط الغطاس ليست كافية لفتح باب السيارة بالقوة، إلا إذا استخدمت 10 غطاسات في نفس الوقت، لكنَّنا لا نمتلك أي فكرة حول الكيفية التي يمكنك فعل ذلك بها، أو السبب الذي قد يدفعك لذلك.



لا تنسَ أن تشارك هذا المقال مع أصدقائك، فأنت لا تريدهم أن يفقدوا سياراتهم، أليس كذلك؟.





