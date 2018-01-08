أسدل الستار فجر الإثنين الـ8 من يناير/كانون الثاني 2018 على حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الـ75، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحضور كبير من نجوم ونجمات هوليود للحفل الفني الأهم في العالم بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وقد شملت كل جائزة 5 ترشيحات نهائية للمنافسة عليها، وجاءت النتائج كالتالي.
أفضل فيلم درامي
And the Best Motion Picture - Drama winner is... @3Billboards! Congratulations to the entire cast! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/5CIJ3vavNw
— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018
فاز بجائزة أفضل فيلم درامي في الحفل Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، متفوقاً على الأفلام الأربعة المتنافسة معه:
Call Me by Your Name
Dunkirk
The Post
The Shape of Water
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
وفاز بثاني أهم جائزة وهي جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي Lady Bird، متفوقاً على أفلام:
The Disaster Artist
Get Out
The Greatest Showman
I, Tonya
أفضل ممثلة في فيلم درامي
وحصد فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri جائزته الثانية من خلال الممثلة Frances McDormand التي فازت بتلك الجائزة متفوقة على:
جيسيكا تشاستن - Molly’s Game
ميريل ستريب - The Post
سالي هوكنز - The Shape of Water
ميشيل وليامز - All the Money in the World
أفضل ممثل في فيلم درامي
وفاز بتلك الجائزة غاري أولدمان عن دوره في فيلم Darkest Hour، حيث تفوق على كلاً من:
Timothée Chalamet - Call Me by Your Name
Daniel Day-Lewis - Phantom Thread
Tom Hanks - The Post
Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq
أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي
وحصدت Saoirse Ronan الجائزة الثانية لفيلم Lady Bird من خلال تلك الفئة، متفوقة على:
[جودي دينش - Victoria & Abdul
مارغو روبيو - I, Tonya
إيما ستون - Battle of the Sexes
هيلين ميرين - The Leisure Seeker
أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي
فاز بتلك الجائزة جيمس فرانكو عن دوره في الفيلم الكوميدي The Disaster Artist، متفوقاً على:
ستيف كاريل - Battle of the Sexes
أنسل إلغورت - Baby Driver
هيو جاكمان - The Greatest Showman
دانييل كاليو - Get Out
أفضل ممثلة مساعدة في فيلم
فازت بهذه الجائزة Allison Janney عن دورها في فيلم I, Tonya، متفوقة على كلاً من:
ماري بلايج – Mudbound
هونغ تشو – Downsizing
لوري متكالف- Lady Bird
أوكتافيا سبنسر - The Shape of Water
أفضل ممثل مساعد في فيلم
أما تلك الجائزة فقد فاز بها سام روكويل عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، محققاً الجائزة الثالثة للفيلم ومتفوقاً على:
ويليام دافيو - The Florida Project
كريستوفر بلامر - All the Money in the World
ريتشارد جنكنز - The Shape of Water
آرني هامر - Call Me by Your Name
أفضل مخرج لفيلم
فاز بتلك الجائزة المخرج غاليرمو ديل تورو عن فيلم The Shape of Water، متفوقاً على:
Christopher Nolan - Dunkirk
Martin McDonagh - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Steven Spielberg - The Post
Ridley Scott - All The Money in the World
أفضل سيناريو لفيلم
وحقق فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri جائزته الرابعة بعد حصول مؤلفه ومخرجه مارتن مكدوني على تلك الجائزة، متفوقاً على:
Liz Hannah, Josh Singer - The Post
Aaron Sorkin - Molly’s Game
Greta Gerwig - Lady Bird
Guillermo del Toro, Vanessa Taylor - The Shape of Water
أفضل فيلم أنيمشن
وفاز بجائزة أفضل فيلم أنيمشن Coco، متفوقاً على أفلام:
The Boss Baby
The Breadwinner
Ferdinand
Loving Vincent
أفضل فيلم أجنبي
أما جائزة أفضل فيلم أجنبي فقد حصدها الفيلم الألماني الفرنسي In the Fade، متفوقاً على أفلام:
A Fantastic Woman
First They Killed My Father
Loveless
The Square
أفضل موسيقى تصويرية
جائزة أفضل موسيقى تصويرية فاز بها Alexandre Desplat عن فيلم The Shape of Water، ليحقق الجائزة الثانية للفيلم، متفوقاً على:
كارتر بارويل - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
جوني غرينوود - Phantom Thread
جون ويليامز - The Post
هانز زيمر - Dunkirk
أفضل أغنية
فازت أغنية This Is Me بجائزة أفضل أغنية عن فيلم The Greatest Showman، متفوقة على أغاني:
Remember Me - Coco
Home - Ferdinand
Mighty River - Mudbound
The Star - The Star
أفضل مسلسل تليفزيوني درامي
وفاز بتلك الجائزة مسلسل The Handmaid's Tale متفوقاً على مسلسلات:
The Crown
Game of Thrones
Stranger Things
This is Us
أفضل مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي
وفاز بجائزة أفضل مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي The Marvelous Mrs. Maisel متفوقاً على مسلسلات:
Black-ish
Master of None
SMILF
Will & Grace
أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني
وفاز بجائزة أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني Big Little Lies، حيث تفوق على مسلسلات وأفلام:
Fargo
Feud: Bette and Joan
The Sinner
Top of the Lake: China Girl
أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني
وفازت النجمة الجميلة نيكول كيدمان بالجائزة الثانية لمسلسل Big Little Lies عن فئة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم تليفزيوني، متفوقة على كلاً من:
جيسيكا بيل - The Sinner
جيسيكا لانغ- Feud: Bette and Joan
سوزان ساراندون- Feud: Bette and Joan
ريس وذرسبون - Big Little Lies
أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني
فاز بتلك الجائزة Ewan McGregor عن دور في مسلسل Fargo، متفوقاً على:
ربوبرت دي نيرو- The Wizard of Lies
جود لو - The Young Pope
كيل ماكميلان - Twin Peaks
جيفري راش - Genius
أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني درامي
وفازت بأفضل ممثلة عن مسلسل درامي Elisabeth Moss عن دورها في مسلسل The Handmaid’s Tale، لتحصد الجائزة الثانية للمسلسل، متفوقة على:
كاترينا بالوف – Outlander
كلير فوي - The Crown
ماغي غليغهال- The Deuce
كاثرين لانغفورد - 13 Reasons Why
أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني درامي
فاز بجائزة أفضل ممثل عن تلك الفئة ستيرلنغ براون عن دوره في مسلسل This is Us، متفوقاً على:
فريدي هايمور- The Good Doctor
بوب أودندرك- Better Call Saul
ليف دونفان- Ray Donovan
جيسون باتمان – Ozark
أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي
فازت بتلك الجائزة Rachel Brosnahan عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، لتحصد الجائزة الثانية للمسلسل، متفوقة على الرباعي:
باميلا أدلون - Better Things
أليسون بري – Glow
إيسا ري – Insecure
فرانكي شو– SMILF
أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي
فاز بتلك الجائزة الفنان الهندي ومقدم برامج الاستاند آب كوميدي عزيز أنصاري عندوره في مسلسل Master of None، متفوقاً على:
أنثوني أندرسون - Black-ish
كيفن بيكون - I Love Dick
ويليام إتش ميسي– Shameless
إيريك مكورمك- Will and Grace
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني
فازت بتلك الجائزة لورن ديرن عن دورها في فيلم Big Little Lies، وهي الجائزة الثالثة التي يحصدها المسلسل، متفوقة على كلاً من:
آن داود - The Handmaid’s Tale
كريستي ميتز - This is Us
ميشيل بفايفر - The Wizard of Lies
شيلي وودلي - Big Little Lies
أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني
وحاز مسلسل Big Little Lies جائزته الرابعة عن طريق Alexander Skarsgard الذي فاز بتلك الجائزة متفوقاً على:
ألفريدا مولينا - Feud
ديفيد ثيولز – Fargo
ديفيد هاربور - Stranger Things
كريستيان سليتر - Mr. Robot