أسدل الستار فجر الإثنين الـ8 من يناير/كانون الثاني 2018 على حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الـ75، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحضور كبير من نجوم ونجمات هوليود للحفل الفني الأهم في العالم بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقد شملت كل جائزة 5 ترشيحات نهائية للمنافسة عليها، وجاءت النتائج كالتالي.

أفضل فيلم درامي

And the Best Motion Picture - Drama winner is... @3Billboards! Congratulations to the entire cast! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/5CIJ3vavNw — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

فاز بجائزة أفضل فيلم درامي في الحفل Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، متفوقاً على الأفلام الأربعة المتنافسة معه:

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

وفاز بثاني أهم جائزة وهي جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي Lady Bird، متفوقاً على أفلام:

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

أفضل ممثلة في فيلم درامي

وحصد فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri جائزته الثانية من خلال الممثلة Frances McDormand التي فازت بتلك الجائزة متفوقة على:

جيسيكا تشاستن - Molly’s Game

ميريل ستريب - The Post

سالي هوكنز - The Shape of Water

ميشيل وليامز - All the Money in the World

أفضل ممثل في فيلم درامي

وفاز بتلك الجائزة غاري أولدمان عن دوره في فيلم Darkest Hour، حيث تفوق على كلاً من:

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis - Phantom Thread

Tom Hanks - The Post

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

وحصدت Saoirse Ronan الجائزة الثانية لفيلم Lady Bird من خلال تلك الفئة، متفوقة على:

[جودي دينش - Victoria & Abdul

مارغو روبيو - I, Tonya

إيما ستون - Battle of the Sexes

هيلين ميرين - The Leisure Seeker

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

فاز بتلك الجائزة جيمس فرانكو عن دوره في الفيلم الكوميدي The Disaster Artist، متفوقاً على:

ستيف كاريل - Battle of the Sexes

أنسل إلغورت - Baby Driver

هيو جاكمان - The Greatest Showman

دانييل كاليو - Get Out

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم

فازت بهذه الجائزة Allison Janney عن دورها في فيلم I, Tonya، متفوقة على كلاً من:

ماري بلايج – Mudbound

هونغ تشو – Downsizing

لوري متكالف- Lady Bird

أوكتافيا سبنسر - The Shape of Water

أفضل ممثل مساعد في فيلم

أما تلك الجائزة فقد فاز بها سام روكويل عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، محققاً الجائزة الثالثة للفيلم ومتفوقاً على:

ويليام دافيو - The Florida Project

كريستوفر بلامر - All the Money in the World

ريتشارد جنكنز - The Shape of Water

آرني هامر - Call Me by Your Name

أفضل مخرج لفيلم

فاز بتلك الجائزة المخرج غاليرمو ديل تورو عن فيلم The Shape of Water، متفوقاً على:

Christopher Nolan - Dunkirk

Martin McDonagh - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Steven Spielberg - The Post

Ridley Scott - All The Money in the World

أفضل سيناريو لفيلم

وحقق فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri جائزته الرابعة بعد حصول مؤلفه ومخرجه مارتن مكدوني على تلك الجائزة، متفوقاً على:

Liz Hannah, Josh Singer - The Post

Aaron Sorkin - Molly’s Game

Greta Gerwig - Lady Bird

Guillermo del Toro, Vanessa Taylor - The Shape of Water

أفضل فيلم أنيمشن

وفاز بجائزة أفضل فيلم أنيمشن Coco، متفوقاً على أفلام:

The Boss Baby

The Breadwinner

Ferdinand

Loving Vincent

أفضل فيلم أجنبي

أما جائزة أفضل فيلم أجنبي فقد حصدها الفيلم الألماني الفرنسي In the Fade، متفوقاً على أفلام:

A Fantastic Woman

First They Killed My Father

Loveless

The Square

أفضل موسيقى تصويرية

جائزة أفضل موسيقى تصويرية فاز بها Alexandre Desplat عن فيلم The Shape of Water، ليحقق الجائزة الثانية للفيلم، متفوقاً على:

كارتر بارويل - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

جوني غرينوود - Phantom Thread

جون ويليامز - The Post

هانز زيمر - Dunkirk

أفضل أغنية

فازت أغنية This Is Me بجائزة أفضل أغنية عن فيلم The Greatest Showman، متفوقة على أغاني:

Remember Me - Coco

Home - Ferdinand

Mighty River - Mudbound

The Star - The Star

أفضل مسلسل تليفزيوني درامي

وفاز بتلك الجائزة مسلسل The Handmaid's Tale متفوقاً على مسلسلات:

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This is Us

أفضل مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي

وفاز بجائزة أفضل مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي The Marvelous Mrs. Maisel متفوقاً على مسلسلات:

Black-ish

Master of None

SMILF

Will & Grace

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

وفاز بجائزة أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني Big Little Lies، حيث تفوق على مسلسلات وأفلام:

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

وفازت النجمة الجميلة نيكول كيدمان بالجائزة الثانية لمسلسل Big Little Lies عن فئة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم تليفزيوني، متفوقة على كلاً من:

جيسيكا بيل - The Sinner

جيسيكا لانغ- Feud: Bette and Joan

سوزان ساراندون- Feud: Bette and Joan

ريس وذرسبون - Big Little Lies

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

فاز بتلك الجائزة Ewan McGregor عن دور في مسلسل Fargo، متفوقاً على:

ربوبرت دي نيرو- The Wizard of Lies

جود لو - The Young Pope

كيل ماكميلان - Twin Peaks

جيفري راش - Genius

أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني درامي

وفازت بأفضل ممثلة عن مسلسل درامي Elisabeth Moss عن دورها في مسلسل The Handmaid’s Tale، لتحصد الجائزة الثانية للمسلسل، متفوقة على:

كاترينا بالوف – Outlander

كلير فوي - The Crown

ماغي غليغهال- The Deuce

كاثرين لانغفورد - 13 Reasons Why

أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني درامي

فاز بجائزة أفضل ممثل عن تلك الفئة ستيرلنغ براون عن دوره في مسلسل This is Us، متفوقاً على:

فريدي هايمور- The Good Doctor

بوب أودندرك- Better Call Saul

ليف دونفان- Ray Donovan

جيسون باتمان – Ozark

أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي

فازت بتلك الجائزة Rachel Brosnahan عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، لتحصد الجائزة الثانية للمسلسل، متفوقة على الرباعي:

باميلا أدلون - Better Things

أليسون بري – Glow

إيسا ري – Insecure

فرانكي شو– SMILF

أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي

فاز بتلك الجائزة الفنان الهندي ومقدم برامج الاستاند آب كوميدي عزيز أنصاري عندوره في مسلسل Master of None، متفوقاً على:

أنثوني أندرسون - Black-ish

كيفن بيكون - I Love Dick

ويليام إتش ميسي– Shameless

إيريك مكورمك- Will and Grace

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

فازت بتلك الجائزة لورن ديرن عن دورها في فيلم Big Little Lies، وهي الجائزة الثالثة التي يحصدها المسلسل، متفوقة على كلاً من:

آن داود - The Handmaid’s Tale

كريستي ميتز - This is Us

ميشيل بفايفر - The Wizard of Lies

شيلي وودلي - Big Little Lies

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

وحاز مسلسل Big Little Lies جائزته الرابعة عن طريق Alexander Skarsgard الذي فاز بتلك الجائزة متفوقاً على:

ألفريدا مولينا - Feud

ديفيد ثيولز – Fargo

ديفيد هاربور - Stranger Things

كريستيان سليتر - Mr. Robot