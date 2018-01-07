بعد أن وصفه بالممثل الرائع.. راسل كرو يشيد بترشيح مهند لدور أتاتورك

من جديد يعود نجم هوليوود راسل كرو لإبداء إعجابه بالنجم التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير بـ"مهند"، ويؤكد مجدداً أنه ممثل متميز.

وعبر حسابه على تويتر، أعاد النجم الحائز الأوسكار نشر تغريدة تفيد بترشيح تاتليتوغ للعب دور مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، في عمل حديث، ويعقّب كرو على التغريدة بقوله: "كيفانش!!.. إنه ممثل جيد جداً"

kivanç !!! Very good actor https://t.co/8ZqoXqmcmQ — Russell Crowe (@russellcrowe) January 5, 2018

ليقوم بعدها النجم التركي بالرد عليه، مبدياً سعادته الشديدة بهذا المديح، ويقول: "راسل. عام جديد سعيد! شكراً على كلماتك اللطيفة. كم هو رائع كونك ما زلت تتابعني".

Russell. Happy New Year! Thank you for your kind words. How nice that you are still watching. I am so honoured and very appreciative.It’s been a while, it would be nice to meet again, maybe in 2018.@russellcrowe — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) January 5, 2018

وأضاف تاتليتوغ: "أشعر بالكثير من الفخر والامتنان. لقد مضى وقت طويل، سيكون من الرائع لو تقابلنا مرة أخرى، ربما خلال 2018".

كرو وإشادات متكرّرة بتاتليتوغ

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشيد فيها نجم هوليوود الشهير بالنجم التركي الوسيم، ففي عام 2013 تواجد كرو في تركيا من أجل تصوير فيلمه The Water Diviner، الذي قام ببطولته وإخراجه كذلك، والذي لعب فيه دور رجل أسترالي يسافر إلى تركيا للبحث عن أبنائه المفقودين، وذلك عقب معركة جاليبولي.

وخلال تلك الزيارة، التقى كرو في إحدى المرات مع مجموعة من الصحفيين، حيث تحدث عن سبب اختياره تركيا لتصوير الفيلم، نظراً لقصة الفيلم التي تجمع بين أستراليا وتركيا، مشدداً على أهمية التصوير في أماكن تركية بما يناسب القصة.

وعندما سؤال كرو عن ممثليه الأتراك المفضلين، أشاد النجم الأسترالي بالنجمين يلماز أردوغان وجيم يلماز، اللذين شاركاه بطولة الفيلم، حيث أثنى على الأخير وحسه الفكاهي العالي.

كما أشاد كرو في المقابلة بالنجم التركي كيفانش تاتليتوغ، وقال إنه ممثل رائع.

وبعد تلك المقابلة بعدة أشهر، حلَّ كرو ضيفاً في أحد البرامج التلفزيونية للترويج للفيلم، حيث سئل نفس السؤال مجدداً، ليعيد اختيار تاتليتوغ، مضيفاً أنه يحب أن يعمل معه في يحب أن يعمل معه في يوم ما.

نقلة فنية جديدة

وكانت هاف بوست عربي قد نشرت خبراً عن ترشيح تاتليتوغ للعب دور مؤسس تركيا الحديثة، حيث جاء العرض بواسطة منتج فيلم "أيلا" مصطفى أوسلو، الذي يستعد لإنتاج فيلم يتناول معركة جاليبولي الشهيرة.

وقد عبر تاتليتوغ عن سعاته بهذا الترشيح، حيث قال إنه يشعر بالشرف للعب هذا الدور، وإنه بدأ بالفعل في تخيل نفسه في شخصية أتاتورك.

ولو اكتمل هذا العرض، فمن المتوقع أن يحقق تاتليتوغ نقلة فنية كبيرة في مسيرته، حيث كانت غالبية أعماله السابقة تغلب عليها الرومانسية، وهي الأعمال التي جعلته أحد أشهر الوجوه التركية في العالم العربي.

أتاتورك ومعركة جاليبولي

وتُعد معركة جاليبولي، أو كما تُعرف باسم "حملة جاليبولي" واحدةً من أشهر المعارك الحربية في التاريخ الحديث، حيث دارت أحداثها في عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى، بين الإمبراطورية العثمانية وقوات بريطانية وفرنسية مشتركة، حيث حاولت هذه القوات احتلال إسطنبول عبر مضيق الدرنديل، غير أنها خسرت المعركة وتكبَّدت خسائر كبيرة.

وقد كان مصطفى كمال أتاتورك هو المشرف العسكري على الجانب العثماني في هذه المعركة، التي كان لها تأثير كبير في تغيير شكل العالم خلال السنوات القليلة التالية، ففي عام 1923 قام أتاتورك بتأسيس الجمهورية التركية، التي حلّت محل الإمبراطورية العثمانية.

أعمال فنية منتظرة

وعلى صعيد آخر، فقد أنهى تاتليتوغ تصوير فيلمه الجديد "هيا يا ابني"، المقرر عرضه خلال هذا العام، كما يُعرض له حالياً مسلسل "جسور والجميلة"، الذي تشاركه بطولته النجمة التركية توبا بويوكوستن.

أما كرو، فيقوم حالياً بتصوير فيلم جديد مع النجمة الهوليوودية نيكول كيدمان، وقد عُرض له الصيف الماضي فيلم The Mummy، الذي شاركه بطولته النجم الشهير توم كروز.