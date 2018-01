بعد أن وصفه بالممثل الرائع.. راسل كرو يشيد بترشيح مهند لدور أتاتورك

من جديد يعود نجم هوليوود راسل كرو لإبداء إعجابه بالنجم التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير بـ"مهند"، ويؤكد مجدداً أنه ممثل متميز.

وعبر حسابه على تويتر، أعاد النجم الحائز الأوسكار نشر تغريدة تفيد بترشيح تاتليتوغ للعب دور مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، في عمل حديث، ويعقّب كرو على التغريدة بقوله: "كيفانش!!.. إنه ممثل جيد جداً"

ليقوم بعدها النجم التركي بالرد عليه، مبدياً سعادته الشديدة بهذا المديح، ويقول: "راسل. عام جديد سعيد! شكراً على كلماتك اللطيفة. كم هو رائع كونك ما زلت تتابعني".

Russell. Happy New Year! Thank you for your kind words. How nice that you are still watching. I am so honoured and very appreciative.It’s been a while, it would be nice to meet again, maybe in 2018.@russellcrowe

— Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) January 5, 2018