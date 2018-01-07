زواج بريتني سبيرز استمر 55 ساعة وكيم كارداشيان 72 يوماً! أقصر زيجات مشاهير هوليوود

الزواج من أكثر القرارات التي تحتاج تفكيراً طويلاً، في العادة يفكر كل طرف بالارتباط مدى الحياة.

لكن في حالات هؤلاء المشاهير، فالوضع مختلف، ففي هوليوود تكون الأضواء مسلطة على حالات الارتباط التي تجمع المشاهير ببعضهم البعض، لكن الطلاق دائماً ما يحظى بالأضواء بصورة أكبر. فها هي أقصر مدة لزيجات المشاهير في هوليوود:

رينيه زيلويغر - 4 أشهر









تزوجت الممثلة الأميركية رينيه زيلويغر من كيني تشيسني، في التاسع من مايو/أيار عام 2005، في حفل صغير ضم 35 فرداً من العائلة وأصدقاء الثنائي، في مدينة أوسيانسيدي، إحدى مدن مقاطعة سان ديغو، كاليفورنيا، لمدة أربعة أشهر.

وأوضح الثنائي في بيان مشترك، أن سوء فهم هدف زواجهما منذ البداية هو السبب الوحيد لقرار الطلاق.

برادلي كوبر- 4 أشهر









ليس هناك الكثير من التفاصيل حول سبب قرار الانفصال السريع بين برادلي كوبر وعارضة الأزياء الأميركية جينيفر إسبوسيتو، عام 2007.

وفي مقابلة تلفزيونية قال كوبر عن زواجه الذي دام أربعة أشهر: "من الجيد أننا أدركنا في الوقت المناسب حتمية الانفصال، في بعض الأحيان تجد الأمور على ما يرام، لكن لا يجب علينا أن ننخدع وراء ذلك، يجب أن نتخذ القرارات الصحيحة بغض النظر عن التوقيت".

بريتني سبيرز- 55 ساعة









تزوجت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيريز صديق طفولتها جاسون ألكساندر عام 2004، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء في مدينة لاس فيغاس، لكن يبدو أنها لم تكن في وعيها، حيث إن تلك الزيجة لم تستغرق سوى 55 ساعة فقط، وقالت إنها أخطأت منذ البداية في نقل العلاقة بينهما لمستوى الزواج.

قررت سبيرز الزواج من جاسون عشية حفل رأس السنة عام 2004، بعد علاقة صداقة بينهما دامت طويلاً، حيث رغبت المطربة الشابة التي كانت تبلغ وقتها 21 عاماً في نقل مستوى العلاقة بينهما لمرحلة جديدة، لكن الأمر استمر لمدة يومين وبضع ساعات، قبل أن يقرر الثنائي الانفصال.

كيم كارداشيان- 72 يوماً









"علمتُ أن هذه العلاقة لن تستمر طويلاً، منذ شهر العسل"، هكذا علّقت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان على خبر انفصالها عن نجم كرة السلة NBA كريس همفريز، بعد زواج دام 72 يوماً فقط.

وخلال استضافتها في برنامج What Happens Live with Andy Cohen أعلنت كارداشيان عن طلاقها من لاعب كرة السلة، بعد خطوبة دامت 3 أشهر، توجتها بعدها بالزواج عام 2011.

جنيفر لوبيز- 9 أشهر









وقعت مطربة البوب ذات الأصول اللاتينية في حب الراقص كريس جود في عام 2001، عندما كانت تصوّر كليب Love Don't Cost a Thing، وبعد خطوبة لمدة شهر واحد، اتفق الثنائي على الزواج، ثم وقع الطلاق بعد ذلك بتسعة أشهر.

ورغم أن لوبيز لم تدل بتصريح حول إنهاء العلاقة بينهما، إلا أن جود أكد أن لوبيز عظيمة على مستويات عديدة، لكن الإنسان قد يجد نفسه أمام العديد من المشكلات التي لا يمكن الاعتياد عليها فيما بعد، خاصة أن حياة الأضواء الكبيرة التي تتمتع بها لوبيز لم تسعه إلى جوارها، وأنه بالرغم من قربه منها فإنه اعتبرها ضخمة جداً بالنسبة له.

درو باريمور- 60 يوماً









الحكم على العلاقة العاطفية من منظور المراهقين يختلف كثيراً عن حكم الناضجين، هكذا يمكن تلخيص العلاقة بين الممثلة درو باريمور، وزوجها الذي كان يملك أحد الحانات في مدينة لوس أنغلوس الأميركية.

باريمور وقعت في حبه عندما كانت في الـ19 من عمرها، التقيا في إحدى المرات في الوقت الذي كانت تتردد خلاله الممثلة الشابة على الحانة، وبدأ الثنائي التواعد لمدة 6 أسابيع، ثم تزوجا عام 1994، واتّفقا على الانفصال بعد شهرين فقط.

إيدي ميرفي- 14 يوماً









تبادل إدي ميرفي وتراسي إدموندز نذور الزواج في حفل أقيم في الأول من يناير عام 2008، عقب غروب الشمس، على متن جزيرة خاصة قبالة جزيرة بورا بورا بولينيزيا الفرنسية، لكن يبدو أن الثنائي لم يستطيعا الوفاء بتلك النذور.

حيث قرَّر الثنائي بعد أسبوعين فقط الانفصال، بالرغم من أن اتخاذ قرار الزواج لم يتم بصورة متسرعة.

كاتي بيري - 14 شهراً









التقت المطربة الأميركية كاتي بيري وراسل براند على هامش حفل MTV Video Music Awards عام 2009، وبعد تكرار اللقاءات بينهما قررا الزواج، وبالفعل أقيم حفل الزواج في الهند عام 2010.

وفي مقابلة صحفية لمجلة Vogue، أكدت كيري أن قرار الانفصال الذي توصل إليه الثنائي عام 2013 بعد 14 شهراً من الزواج، جاء بالاتفاق بينهما، على الرغم من أنها لا تزال تكنّ لبراند الكثيرَ من المشاعر.