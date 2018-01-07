الكاتب السعودي خاشقجي يُعلق على انسحاب شفيق من سباق الرئاسة في مصر

أعلن أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2017، أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة وأصدر بياناً قال فيه الأسباب التي دفعته للتراجع.

وبعد دقائق من إعلان شفيق غرّد الكاتب السعودي جمال خاشقجي على تويتر قائلاً: نظام قمعي ضيع فرصة تاريخية للخروج من أزمته، الفريق شفيق تحت ضغط هائل ولا يتمتع بحريته.

وكان شفيق كتب على حسابه في تويتر: بياني إلى شعب مصر العظيم بشأن عدم ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

وجاء في البيان أنه قام بإعادة تقدير موقف بشأن إعلانه من الإمارات ترشحه للرئاسة وأن بقاءه خارج مصر لـ 5 سنوات جعلته بعيداً عن الواقع ولم يكن يعرف الإنجازات التي تمّت رغم الظروف الصعبة.



وأضاف: بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018

بياني الى شعب مصر العظيم، بشأن قراري عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. pic.twitter.com/snxpnEUiFK — أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) ٧ يناير، ٢٠١٨

وتعرض شفيق لانتقادات شديدة على تويتر من قبل مصريين بسبب ترشحه ثم انسحابه وقالوا إنه استسلم للضغوط وخاف.

نظام قمعي ضيع فرصة تاريخية للخروج من أزمته ، الفريق شفيق تحت ضغط هائل ولا يتمتع بحريته . https://t.co/4EtDTfYsXD — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٧ يناير، ٢٠١٨