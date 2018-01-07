السعودية ليست صحراء فقط! مدينة عريقة تضم 8 أماكن سياحية ساحرة.. منها "فوهة بركان" و"دلوعة الغيم"

"السعودية".. ما الذي خطر لك عندما قرأت اسم هذه الدولة؟

بيت الله الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة، آبار النفط وحقول الغاز العملاقة؟ درجات الحرارة التي لا تطاق والصحراء الواسعة والرطوبة والغبار؟ كل ما سبق ذكره موجود فعلاً في البلد ذي المساحة الشاسعة، إلا أن بعض المدن السعودية لا تقل جمالاً عن الطبيعة في تركيا وبلاد الشام وبعض الدول الأوروبية، ومن أبرز هذه المدن الطائف.

تغنّى المئات من أبناء "محافظة الطائف" بسحر الطبيعة في مدنهم وقراهم، مستعرضين عبر هاشتاغ أطلقوه عبر تويتر، احتل مراتب متقدمة أبرز المعالم الأثرية والسياحية في المدينة والتي تستحق الزيارة.

الطائف التي اشتهرت بورودها وبساتينها وجبالها باتت تعرف باسم "مدينة الورود"، وفيما يلي نقدم لكم أبرز المعالم التاريخية والأثرية والسياحية التي تتميز بها مدينة الطائف.

1-فوهة "بركان الوعبة"

فوهة "بركان الوعبة" أو "مقلع طمية" كما يعرفها السعوديون، تقع على بعد 30 كيلو متراً شمال قرية أم الدوم في محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وهي حفرة عميقة في الأرض بقطر دائري يبلغ 3 كيلومترات وبعمق 380 متراً.

ويكسو وسط الفوهة طبقة ملحية بيضاء اللون ويعتقد أن سبب تكونها يرجع إلى أن مياه الأمطار تتجمع في قاع الفوهة مشكلةً بحيرة صغيرة ضحلة لا تتسرب إلى باطن الأرض.

باحثون أرجعوا سبب تكون فوهة "بركان الوعبة" لانفجار بركاني كبير فيما رأى آخرون أنها نتجت عن سقوط نيزك؛ لكن لا يوجد إثبات لذلك.

وتحتوي المنطقة المحيطة بالفوهة على العديد من أشجار النخيل والأراك والنباتات والأعشاب الصحراوية التي تنمو على عيون ماء صغيرة.

و"الوعبة" من أعمق الفوهات البركانية في المملكة، إذ يصل عمقها إلى نحو 220 متراً في باطن الأرض المحيطة بها، في حين يبلغ قطرها نحو 2000 متر.

#تدري_ان_الطايف_فيها



فوهة الوعبة أو كما تسمى مقلع طمية ... مضرب العشاق بأسطورتها التي تتوارث منذ سنين .

هي عباره حفرة عميقة في الأرض بقطر دائري يبلغ 3 كيلومترات وبعمق 380 مترا... تعد من أعمق الفوهات البركانية في المملكة.



تصوير | @ms1_canon pic.twitter.com/yxyTKDS0C5 — الفيصل (@i_Fss) January 3, 2018

2-قصر جبرة التاريخي

يقع "قصر جبرة التاريخي" في منطقة جبرة شمال شرق محافظة الطائف، وسمي بذلك نسبة لجبرة المخزومية زوجة أمير مكة والطائف محمد بن هشام في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك الأموي سنة 114 من الهجرة.

وفي عهد الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، قام الوزير عبدالله السليمان الحمدان باستصلاح الموقع على ضفة وادي وج وحوله إلى بستان وبنى فيه قصراً جميلاً سمي بـ "قصر جبرة".

وسكن الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود حينما كان ولياً للعهد في القصر التاريخي الذي يعاني حالياً من غياب الاهتمام.

وزار رئيس جمهورية مصر العربية الراحل اللواء محمد نجيب قصر جبرة التاريخي، وذلك أثناء تأديته مناسك الحج عام 1372 هجري الموافق لعام 1952، حيث نزل في القصر بضيافة الأمير سعود ولي العهد حينها.

#تدري_ان_الطايف_فيها

قصر جبره التاريخي ..!

الذي سمي نسبة لجبرة المخزومية زوج أمير مكة والطائف في العهد الأموي سنة 114 في الحكم السعودي قام ببناءه الوزير عبدالله السليمان (رحمه الله) فكان طراز معماري دمج الزخرفة العربية والرومانية كما سكنه الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله .. pic.twitter.com/IaqMCdNPEW — عادل العصيمي (@h18) January 3, 2018

3-ميسان "دلوعة الغيم"

تتميز "ميسان" أو "دلوعة الغيم" كما يطلق عليها السكان المحليين بجبالها المرتفعة التي تعلو الغيوم، وبالمناخ المعتدل صيفاً، البارد شتاءً، وتتبع ميسان إدارياً لمحافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وتعتبر واجهة صيفية مفضلة للسعوديين والمقيمين في المملكة على حد سواء، للفرار من ارتفاع درجات الحرارة.

#تدري_ان_الطايف_فيها



جمال الهدا



والا جمال الشفا



والا جمال ميسان



والا بني مالك pic.twitter.com/cmWVpcjwb4 — الفيصل (@i_Fss) January 3, 2018

4-متحف شبرا التاريخي

قصر شبرا التاريخي الذي بناه علي بن عبدالله بن عون باشا عام 1905م يعد من أهم القصور والمعالم الأثرية في محافظة الطائف، ويتميز القصر بطراز معماري يمزج بين الطابعين الروماني والإسلامي يتخلله أساليب العمارة التقليدية لمنطقة الحجاز ما يجعله تحفة معمارية جميلة من الداخل والخارج.

وتنبع أهمية هذا المتحف -المؤلف من 5 طوابق و150 غرفة- بالنسبة للأسرة الحاكمة كونه أحد القصور التي سكنها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في بداية حكمه بعد أن وحد المملكة حيث كان يدير شؤون الحكم من هذا القصر التاريخي أثناء اقامته لموسم الصيف إلى أن جاء الملك فيصل فآل إليه القصر من مالكيه بالشراء المباشر ثم فيما بعد أصبح من أملاك الدولة، ليكون في نهاية المطاف مقراً لمتحف الآثار بالطائف، وفقاً لموقع "المواطن".

ويحتوي المتحف على نبذة عن إنشاء القصر والمراحل التاريخية والسياسية التي شهدها، بالإضافة لبعض الأدوات المتعلقة بملوك السعودية مثل مكتب الملك فيصل، بالإضافة إلى آثار تعود إلى عصور إسلامية وما قبل الإسلام منها ألواح صخرية عليها كتابات عربية تبين الخط العربي وأنواعه على مر العصور وأنواع وأحجام مختلفة من أحجار الرحى الأثرية المستخدمة في طحن الحبوب، وكذلك أسلحة قديمة أثرية من سيوف ودروع وخناجر ورماح وبنادق ومسدسات وأيضاً أحجار كريمة وحلي وأختام قديمة ومسكوكات ذهبية وفضية أثرية ومصابيح حجرية وفخارية وزجاجية تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، وجهاز تقطير قديم لماء وعطر الورد الطائفي الذي تشتهر به الطائف منذ القدم.

5-أضخم كلمة للتوحيد

تضم إحدى قمم جبال الطائف الواقعة بمحاذاة الطريق الدائري أضخم كلمة توحيد "لا إله إلا الله" في السعودية، على مساحة تقدر بـ 4650 متراً مربعاً.

وقال منفذ المشروع الشاب محمد مقبول المالكي، الذي يمتهن الفن التشكيلي في حوار سابق مع صحيفة سبق: "إن فكرة العمل أتت إليّ قبل أشهر عدة، وعرضت الفكرة على عدد من الأشخاص، وتكفل فاعل خير بدفع جميع تكاليفه، عندها قمت برسم وتخطيط موقع العمل، وتم البدء فيه، واستغرق العمل أكثر من 8 أشهر، مضيفاً "قمت بتخطيط العمل، ومن ثم قمت بتحديده بواسطة الحبال لتسهيل عملية تطبيقها بالشكل الصحيح من قِبل البنائين الذين تم جلبهم، وعددهم 12 عامل بناء استخدموا مواد البناء المسلح في تنفيذ العمل ليكون معلماً على مر العصور".

#تدري_ان_الطايف_فيها

اضخم "كلمة للتوحيد" في المملكة

حيث تقع على احد جبال #الطائف الغربية بمسافة تقدر بـأكثر من 4000متر مربع ، نفذها الشاب محمد مقبول المالكي pic.twitter.com/1h5TcmQrSb — هايل العتيبي (@hayll11) January 3, 2018

6-سوق عكاظ

#تدري_ان_الطايف_فيها



من أبرز الاسواق المشهورة من العصور الجاهلية سوق عكاظ التجاري الذي كان بعتبر منتدى ادبياً سنوياً لعرب الجزيرة قاطبة يحتمع فيه فحول الشعراء ونوابغ الخطباء يبارون في القاء ابرز القصائد وابلغ الخطب وبذلك فهو يجمع بين الوظيفتين الاقتصادية والاجتماعية — #بنت_الطايف (@Bnt_tv) January 3, 2018

يقع سوق عكاظ على سهول منبسطة يحيط بها عدد من الأودية والجبال على مساحة تُقدر بـ10.572.800م على بعد 45 كم شمال شرقي مدينة الطائف، وتسمى الساحة التي يقع عليها السوق «القانس»، وهي ملتقى للمتجهين إلى اليمن والعراق ومكَّة.

يعد سوق عكاظ من أشهر الأسواق عند العرب في الجاهلية، حيث كانوا يتوافدون إليه في العشرين يوماً الأولى من أيّام شهر ذي القعدة، وتورد المصادر الأدبية بأن سوق عكاظ سمي بهذا الاسم لأنّ العرب كانوا يتعاكظون فيه أي يتفاخرون وينشدون الشعر فيما بينهم، وفقاً للموقع الرسمي للسوق.

ومن أبرز مظاهر هذا السوق أنه كان مكاناً تباع فيه البضائع، وتنتشر فيه الآداب فقد كان الشعراء يتوافدون إليه من كلّ حدب وصوب ليلقوا قصائدهم أمام الناس بهدف التباهي والتفاخر؛ واستمر في عهد النبوة وصدر الإسلام أيام الخلفاء الراشدين وزمن بني أمية حتى سنة 129هـ، حيث ثار الخوارج ونهبوه، وقد تأثر سوق عكاظ بتوسع الدول الإسلامية وانتقال مراكز الحضارة من الحجاز إلى دمشق ثم بغداد، حيث المدن الكبيرة، وبدأت الحياة الجديدة في الشام والعراق ومصر تجذب الناس إليها مع الاهتمام بالفتوحات مما أضعف الحاجة لسوق عكاظ ودوره التجاري خاصة.

ولم يكن سوق عكاظ مكاناً ينشد فيه الشعر فحسب، بل كان أيضاً موسماً اجتماعياً قبائلياً له دوره السياسي والاجتماعي الكبير، فقد مثّل "عكاظ" لقبائل العرب منبراً ثقافياً إعلامياً يجتمع فيه شيوخ القبائل.

7-غابات وادي غزال.. "فردوس من الشام"

#تدري_ان_الطايف_فيها



زار الطائف الرحاله محمد لبيب البتنوني : سنة 1327هـ , وكتب "ومدينة الطائف مشهورة بطيب هوائها وليس أحسن منها إلا جبل الهدا .... وأهله مشهورون بجمال خلقتهم ونعومة بشرتهم وينسبون ذلك إلى شربهم من نهر هناك يسمونه المعسل ويبالغون في حلاوة طعمه" pic.twitter.com/wwQ2yJjcSG — صقر (@sqr_15) January 3, 2018

لم يتوقف أبناء الطائف عن التغني بالطبيعة الساحرة التي تتمتع بها محافظتهم، مستشهدين بأقوال كاتب فرنسي زارها وتغنّى بطبيعتها الأخّاذة ليصفها بأنّها "فردوس من الشام".

#تدري_ان_الطايف_فيها



ان جنوب الطايف - بني مالك



فيه وادي اسمه وادي كيد او جبل ابراهيم



شلالات على مدار السنه 👇 pic.twitter.com/rcUMp8Af3y — #طايفنا (@our_Taif) January 3, 2018

ويتربع وادي غزال المعروف بزهوره العطرة وأوديته الجارية بالمياه العذبة وأشجاره المتنوعة في مرتفعات الشفاء، ليرسم للزوار والسائحين المحللين والأجانب لوحة فردية.

#تدري_ان_الطايف_فيها



وكتب Rutter "رأيت في بساتين الطائف مالم أره في سائر أرجاء الجزيرة العربية , فقد شاهدت أشجار اللوز والخوخ تزدحم بالأزهار المتفتحة , وعجبت لجمال الربيع في هذه البقعة ,حتى قلت لرفيقي :لقد صدقت ما يزعمه

أهل مكة عن الطائف بأنها كانت فردوساً من أرض الشام ". pic.twitter.com/AhheAeiP3M — #بنت_الطايف (@Bnt_tv) January 3, 2018

"جبل إبراهيم" أو "وادي كيد" معلمٌ آخر من المعالم الطبيعية التي اشتهرت بها المحافظة، وهو وجهة مفضلة للعائلات السعودية التي تذهب للتنزه والشواء والتمتع بالهواء النقي.

#تدري_ان_الطايف_فيها



غابات وادي ذي غزال



من افضل الاماكن في الشفا pic.twitter.com/EHZY4zWmfH — الفيصل (@i_Fss) January 3, 2018

8-دكة الحلواني

"إطلالة بانورامية"، هكذا هي "دكة الحلواني" الشهيرة في الهدا، فهي مرتفع يطل على منطقة مكة المكرمة ويكشفها كلّها أمام أعين الناظر، وكانت "دكة الحلواني" بمثابة قصر مؤتمرات في ستينيات القرن الماضي، حيث اجتمع فيه ملوك المملكة العربية السعودية مع العديد من زعماء الدول.