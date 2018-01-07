السيسي يفتتح "أكبر كاتدرائية" للمسيحيين الأرثوذكس في الشرق الأوسط

شهدت مصر، مساء أمس السبت، افتتاح "أكبر كاتدرائية" للمسيحيين الأرثوذكس بالشرق الأوسط، حسب ما أعلنته الكنيسة المصرية.

ووفق موقع التلفزيون المصري الحكومي، فإن الكاتدرائية التي تحمل اسم "ميلاد المسيح"، وتقع بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرقي القاهرة)، وتم افتتاحها بحضور بابا الكنيسة الأرثوذكسية، تواضروس الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما أقيم بها قداس عيد الميلاد.

ويحتفل المسيحيون في مصر بعيد ميلاد السيد المسيح عشية 25 ديسمبر/كانون الأول طبقاً للتقويم الغربي، وفي 7 يناير/كانون الثاني حسب التقويم الشرقي، وتشهد الأيام البينية احتفالات يومية في المتنزهات ودور العبادة.

في الميلاد المجيد الرئيس #السيسي_وش_الخير افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" رسالة سلام ومحبة من مصر إلى العالم

بحضور الرئيس السيسي اصبح #عيد_الميلاد_المجيد عيد يفرح قلوب كل المصريين#TeNT # pic.twitter.com/m31E2rUpiL — #مصر⁦🇪🇬⁩ معشوقتي💞 (@retag25n) ٦ يناير، ٢٠١٨

وأفاد بيان للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، بولس حليم، بأن "الكاتدرائية (ميلاد المسيح) تعد الأكبر في الشرق الأوسط؛ حيث تسع الكنيسة الكبرى الموجودة بها نحو 7 آلاف و500 شخص".

وأضاف حليم: "بينما تستوعب الكنيسة الكائنة في الدور السفلي والتي أقيم بها قداس عيد الميلاد (اليوم) 2500 شخص".

وتعد هذه الكاتدرائية الثانية للطائفة الأرثوذكسية بمصر؛ فهناك كاتدرائية بحي العباسية (شرقي القاهرة) تسع 4 آلاف و500 شخص، تم افتتاحها في 25 يونيو/حزيران 1968، حسب المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية.

وللمرة الرابعة يحضر السيسي، قدّاس عيد الميلاد، منذ وصوله السلطة في 2014، وكانت المرة الأولى في عام 2015.

ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017، تشدّد السلطات المصرية من إجراءات التأمين بمحيط الكنائس مع بدء احتفالات عيد الميلاد، تحسبًا لوقوع عمليات إرهابية.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.