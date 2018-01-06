هيلاري بلهاء وأنا ذكي جداً وعبقري.. ترامب يتباهى بنفسه غداة صدور كتاب يشكك في قواه العقلية

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 6 يناير/كانون الثاني 2017، بقدراته العقلية، واصفاً نفسه بأنه "ليس ذكياً، بل عبقرياً"، وذلك غداة صدور كتاب يشكك في القوى العقلية لقطب العقارات الثري، حاكم البيت الأبيض.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات صباحية معتادة: خلال حياتي، كانت أعظم ميزتين لدي هما توازني العقلي وكوني ذكياً جداً. البلهاء هيلاري كلينتون لعبت أيضاً بقوة على هذه الأوراق، والكل يعرف كيف انتهى بها المطاف".

وتابع ترامب "تحولت من رجل أعمال ناجح جداً، إلى نجم تلفزيون في القمة إلى (منصب) رئيس الولايات المتحدة في أول محاولة لي. أعتقد أن هذا لا يؤهل لكوني ذكياً، بل عبقريا (...)، وعبقري بشكل متواصل في ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب غداة صدور كتاب يحمل عنوان "فاير اند فيوري" للصحفي مايكل وولف، يركز على مظاهر شخصية الرئيس الأميركي، وسجل أعلى نسبة مبيعات على موقع أمازون.

وحاول البيت الأبيض الدفع في اتجاه عدم صدور الكتاب، الذي اعتبر مهيناً لترامب، إلا أنه فشل في منع الكتاب الذي نفدت نُسَخُه على الفور من المحال في واشنطن.

وانتقد ترامب الكتاب "المزيف" و"المليء بالأكاذيب".