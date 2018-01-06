تساعد على إصلاح الموبايل إذا سقط في الماء وحماية الفضة من الصدأ.. 5 استخدامات مفيدة لأكياس السيليكا

"لا تؤكل.. تخلص منها فوراً" هذا ما نجده مدوناً على الأكياس التي نعثر عليها داخل الحقائب الجلدية أو علب الأحذية عند شرائها، التي تحتوي على هلام السيليكا أو السيليكا چيل، لا تؤكل هذه المادة بالطبع رغم كونها غير بالغة الخطورة؛ فابتلاعها قد يُسبب بعض الغثيان فقط، أما بالنسبة لضرورة التخلص منها، فيجب إعادة النظر في تلك المسألة؛ وذلك لمدى الاستفادة التي قد نحصل عليها من إعادة استخدام هذه الأكياس في الأمور الحياتية.

هلام السيليكا أو السيليكا چيل

يتشبع الهواء الجوي ببخار الماء وقد تتسرب أي نسبة إلي بعض المنتجات خصوصاً المصنوعة من الجلد مثلاً أو الإلكترونيات ما قد تؤدي إلى إتلافها، وهنا يأتي دور "السيليكا چيل"؛ فالمادة المعروفة كيميائياً باسم "ثنائي أكسيد السيليكا" التي توجد في الرمل، تُخلّق صناعياً من سليكات الصوديوم، على صورة هلام أو "چيل"".

هذه المادة هي نفسها الكرات البلورية بيضاء اللون التي نجدها معبأة داخل أكياس، وتمتص بخار الماء من خلال ملايين الثقوب المكونة لها؛ فما تقوم به هذه المادة يُشبه ما تقوم به حبيبات الرمل عند امتصاص جزيئات الماء.

لا تتخلص من أكياس السيليكا بعد الآن.. إليك بعض الاستخدامات التي قد تفيدك في حياتك اليومية..

1.حماية مكونات حقيبة المكياچ









تفسد أدوات المكياچ مثل كريم الأساس أو محدد العيون بفعل الرطوبة التي قد تتسرب إلى حقيبة مكياچك فيجعل من الصعب الحصول على إطلالة مثالية. ولا ينعكس ذلك على شكل إطلالتك فقط؛ فالرطوبة تجعل منها بيئة خصبة لنمو البكتريا والفطريات ما يضر بصحة البشرة، وأحد أسباب ظهور الحبوب غير المرغوب فيها. وللتغلب على المشكلة عليك "بأكياس السليكا". ضعِي كيساً أو كيسين منها في حقيبة مكياچك كي تمتص الرطوبة، ولا تتسلل إلى أدواتك الخاصة.

2.إنقاذ الهاتف الخلوي









تستطيع الآن أن تنقذ هاتفك الخلوي إذا تعرض لحادث غرق، أو سقط من يدك في المياه.

كل ما عليك فعله هو إزاحة بطارية الهاتف والشريحة جانباً، ثم وضع الهاتف في وعاء به أكياس من السيليكا بحيث تغمر الهاتف، وستجده بعد فترة قصيرة قد جف تماماً دون وقوع أي خسائر. هناك طريقة أخرى قد تفيد؛ وذلك بوضعه في وعاء مليء بالأرز لكنها تستغرق وقتاً أطول.

3.حماية الفضيات والمجوهرات من الصدأ

إذا كنت من هواة اقتناء الفضيات، فسيقلقك الصدأ الذي قد يطال مقتنياتك الفضيّة والمجوهرات عند تخزينها لفترة طويلة؛ والذي يحدث نتيجة تفاعل الحديد والفضة مع بخار الماء في الهواء الجوي، ضعِي كيساً من السيليكا في علبة الفضيات الخاصة بك واحرصِي على استبدال الكيس بآخر بعد تشبعه بالرطوبة.

4.الحفاظ على الأدوية عند تخزينها









الرطوبة من أكثر العوامل المؤثرة في فاعلية الدواء، سواء كان الدواء مشروباً أو حبوباً؛ فتغيّر الرطوبة من التركيب الكيميائي له، لذلك قد تساعد أكياس السيليكا في الحفاظ على الأدوية المخزنة. ضعِي بعض أكياس السيليكا في صيدليتك المنزلية؛ حتى لا تفقد الأدوية تأثيرها.

5.حماية الصور الفوتوغرافية

يحرص أغلبنا على توثيق اللحظة بصورة فوتوغرافية يحتفظ بها للذكرى، وبمرور الوقت، وبفعل التعرض للرطوبة تصبح ألوان الصور فاترة، ومشوشة، ولا يمكن تمييزها. ضع أكياس السيليكا بين طيات ألبوم الصور، وسوف تبقى الصور على حالها لأجيال. أيضاً يمكنك تجفيف الكاميرا إذا تعرضت لمياه المطر مثلاً، بوضع كيس من السيليكا في الحقيبة مع الكاميرا حتى تجف، قبل استخدام الكاميرا في التصوير.