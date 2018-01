بن سلمان وتركيا وقطر والقدس.. 11 سراً يكشفها كتاب "نار وغضب" حول سياسة ترامب في الشرق الأوسط

وُصِفَت السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كتاب "نار وغضب" لمايكل وولف، وهو كتابٌ جامع يُوثِّق أول 9 شهور من إدارة ترامب، والذي تعرض لتهديدات قانونية من قبل البيت الأبيض، بأنها "خليط من الأفكار المثيرة للغثيان".



وقد رفض ترامب الكتاب واصفاً إياه بأنه "مليء بالأكاذيب" و"سوء العرض".

وقال ترامب في تغريدة: "إنني لم أعطِ أي إذن بدخول البيت الأبيض (بل إنني رفضت كثيرأً) لمؤلف هذا الكتاب المزيف! لم أتكلَّم معه قط لتأليف كتاب. مليء بالأكاذيب وسوء العرض والمصادر غير الموجودة. انظروا إلى تاريخ هذا الشخص وشاهدوا ما حدث له ولسلوبي ستيف!".

