حواجبه الثقيلة وشعره الرمادي.. هذه أهمُّ سمات الرجل التي تجذب المرأة؟

ترسم كل امرأة في مخيلتها صورة الرجل، الذي تحلم بأن يكون شريك حياتها. وعلى الرغم من أنه لكل امرأة ذوقها الخاص، إلا أن بعض الصفات الذكورية تغري جميع النساء.

هذه أبرز صفات الرجل التي تحبها المرأة جمعها لكم موقع fb.ru الروسي.

الحواجب الكثيفة

إن امتلاك الرجل لحواجب كثيفة، منظمة تجعله يبدو بمظهر جميل، وتجعل عينيه معبرتين تعكسان مشاعره. وفي الواقع، تعد الحواجب الكثيفة من أهم علامات الجمال والخصال التي تريدها المرأة في الرجل.

اللحية الخفيفة









أصبح حلق الشعر عند الرجال قبل الأعياد والمناسبات الرسمية، جزءاً من الثقافة الحديثة. وفي هذا الإطار، يدل حلق الرجل لذقنه بشكل منتظم على احترامه للنظام، فضلاً عن اتّسامه بالدقة. في المقابل، تميل النساء إلى الرجل الذي يترك لحيته قصيرة. وعلاوة على ذلك، تعتبر العديد من النساء أن الرجل الذي يمتلك ذقنا خالية من الشعر أقل جاذبية مقارنة بغيره.

الشفاه الممتلئة

تعد الشفاه الممتلئة عند الرجل من أهم السمات التي تبحث عنها المرأة في الرجل خاصة إذا ما كان هذا الرجل يصرح بكلام منمّق وجميل وكان ذا خلق لطيف. في المقابل، يعد الرجل الذي يمتلك شفاهاً مكتنزة وسليط اللسان، رجلاً غير مبال.

عظام الخد العالية

تعتبر عظام الخدين العالية من بين أكثر علامات الجمال التي تحبها النساء في الرجل. عموماً، تعتبر المرأة الرجل الذي يحمل هذه السمة شخصاً قوياً وواثقاً بنفسه.

الأوردة في الذراعين

يؤدي قيام الرجل ببعض الأنشطة البدنية إلى ظهور الأوردة في الذراعين، وذلك ما يجعل الرجل قوياً وقادراً على التحمل. وفي هذا الصدد، تميل العديد من النساء إلى الرجل الذي تبرز أوردة ذراعيه، إذ يعتبرن ذلك علامة من علامات الجمال عند الرجل.

الشعر الرمادي









على الرغم من أنه غالباً ما يرتبط نمو الشعر الرمادي عند الرجل بعمره، إلا أن ذلك يوحي بالخبرة والحكمة والرقي. وعموماً، تميل جميع النساء لا شعورياً إلى هذه الصفات، حيث يعتبرن أنه يضفي على شخصية الرجل الكثير من السحر.

بطن مسطح

تميل العديد من النساء إلى الرجل الذي يمتلك بطناً مسطّحاً ومشدوداً، إذ تعتبر المرأة أن الرجل الذي يمتلك جسماً صحياً يولي اهتماماً كبيراً لمظهره ولا يمارس بعض العادات السيئة.

الشعر على البطن

يعتقد البعض أن النساء لا يملن إلى الرجل الذي ينمو بعض الشعر على بطنه، إلا أن الواقع يفيد عكس ذلك. لذلك، ترى العديد من النساء أن نمو الشعر انطلاقاً من السرة يعدّ من أهم السمات التي يبحثن عنها والتي تعتبر بمثابة إغراء لهن.

إظهار بعض الحياء

يفضل بعض الرجال عدم إظهار مشاعرهم للجنس الآخر، معتبرين ذلك مظهراً من مظاهر الضعف. لكن إبداء المشاعر الحقيقية، في بعض الحالات، على غرار إظهار بعض الحياء يساهم في تقليص المسافات بين الأشخاص ويقربهم من بعضهم البعض.

الرائحة

تفضّل العديد من النساء الرائحة الطبيعية لجسم الرجل خاصة وأنها تعدّ عاملاً من عوامل جذب النساء. وفي الحقيقة، لا تميل بعض الفتيات إلى الرجل الذي يستخدم العطر.

ارتداء النظارات

يخجل العديد من الرجال من ارتداء النظارات نظراً لأنها تذكرهم بالصورة النمطية للمدرسة. في المقابل، تميل العديد من النساء إلى الرجل الذي يرتدي نظارات، معتبرة أن ذلك يضفي مزيداً من السحر على صاحبها، وينم عن مدى ذكاء الرجل.

مهارات الطهي

يعتقد البعض أن الطبخ حكر على المرأة. في الواقع، يمثل هذا الاعتقاد السائد صورة نمطية خاطئة نظراً لأن تواجد الرجل في المطبخ يضفي عليه مزيداً من الجمال ويجعل شكله مغرياً.

حب الحيوانات









إن رعاية الرجل لجميع أنواع الحيوانات الأليفة من شأنها أن تضفي مزيداً من الجاذبية على الرجل ما يجعله محبوباً لدى النساء. في هذا السياق، ترى المرأة أن اهتمام الرجل بهذه الأمور دليل على لطفه وقدرته على رعاية الآخرين.



الابتسامة

إن الرجل الذي يتمتع بروح الفكاهة ويستطيع الحفاظ على مزاج جيد، يتمتع بشعبية كبيرة لدى النساء اللواتي يصادفهن. وتجدر الإشارة إلى أن ابتسامته الصادقة من شأنها أن تسهل عليه بدء المحادثات مع الشخص الآخر، وتعتبر بمثابة سلاح قوي يستخدمه لإغواء النساء.

أنواع من الرجال تكرّههم المرأة

لكن لا تظن أن المظهر الخارجي وحده يستطيع سحر النساء وجذبهن، فهناك أمور هامة لا بد أن يضعها الشخص في الاعتبار عند محاولته التودد لامرأة تعجبه.

وتأتي الشخصية بحسب "هاف بوست عربي"، في مقدمة الصفات التي قد تجذب المرأة، فللشخصية سحر قد يكون أقوى بكثير من سحر المال والجمال الخارجي، لكن هناك بعض الصفات التي قد تكرهها المرأة في شخصية الرجل؛ لذا إليك 7 أنماط من شخصية الرجل تنفر منها المرأة:

1- الشخص العاطفي

لا شك أننا في بعض الأحيان نحب أن نبوح بما داخلنا لعله يخفف عنا، لكن المبالغة في كل شيء مضرّة، وبالذات في التعبير عن المشاعر، فهذا مما تكرهه المرأة في الرجل.

وتعتبر المبالغة في التعبير عن المشاعر مناقضة لصفتين تحبهما المرأة فيه، وهما الثقة والاستقلالية، فيما تكره المرأة صفتي عدم الشعور بالأمان والاعتماد على الآخرين عند الرجل.

2- العادي الممل

كلنا نملّ من الروتين والأمور المتكررة في حياتنا، ونحتاج من وقتٍ لآخر الشعور بالمفاجأة لتجديد حياتنا ولكسر الروتين.

نفس الأمر نشعره في حياتنا العاطفية، فالمرأة تحب الرجل غير المتوقع والذي يدهشها ويفاجئها دائماً، في حين تكره التقليدي في مشاعره وأمور حياته وشخصيته.

