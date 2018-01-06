أحداث موت ضاحك.. 18 مفارقة تنتهي بالوفاة بطريقة غير متوقعة

يفقد البعض حياته نتيجة مفارقات وأخطاء قد تكون صعبة التصديق، وتكسبُ الجانب التراجيدي فيه نوعاً من السخرية من الموت نفسه رغم جلل الحدث.

"هاف بوست عربي" تستعرض قائمة بأشخاص فارقوا الحياة، بطريقة لن تستطيعوا إلا الابتسام حين سماعها دون شعور.

دينفيز يمزح بالسروال

في عام 2013 فارق دينفير لي سانت كلير ذو الـ58 عاماً الحياة بعد أن اختنق نتيجة مزحة قام بها صديقه، إذ سحب سرواله الداخلي ولفه حول رقبته ما تسبب باختناق الأخير.

المحامي يكسر الزجاج

مات المحامي غاري هوي في تورنتو إثر سقوطه من ناطحة سحاب، عندما كان يحاول أن يثبت لزملائه أن زجاج البناء لا يمكن كسره.

بقرة تتسلق التلة

في عام 2013 فارق جو ماريا دي سوازا الحياة في البرازيل؛ لأن بقرة سقطت فوقه، بعدما تسلقت التلّ الذي يقع منزل خوان تحته وسقطت عليه.

براندون يمثل برصاص حقيقي

توفي عام 1993 براندون لي ابن الممثل وخبير فنون القتال بروس لي عام ١٩٩٣ أثناء تصوير فيلم "الغراب"، حيث تعرض براندون لطلق ناريّ من صديقه الممثل مايكل مايسي، الذي لم يكن يعرف أن المسدس كان محشواً برصاص حقيقي.

صبارة تسقط بالرصاص

في عام 1982 فارق دايفيد غرودمان الحياة بسبب صبارة، إذ قام الأخير بإطلاق النار على صبارة كبيرة وبعد عدة طلقات، وقعت الصبارة عليه وقتلته.

مضرب غولف ينكسر

لم يحالف الحظ جيرمي بيرنو أثناء لعبه الغولف عام 1994، لذا قام بضرب مقعد قريب منه، فانكسر المضرب وارتد القسم المكسور، ودخل قلبه ما تسبب بموته.

خنزير يعرقل جواداً

مات الأمير الفرنسي فيليب عام 1131 أثناء ركوبه حصانه في أرجاء باريس، فجأة وبين الجموع، ركض خنزير صغير تحت الحصان، ما تسبب بتعثره، فسقط فيليب والحصان فوقه ما تسبب بموته.

روبوت يقتل بذراعه

لا يبدو الأمر غريباً الآن، لكن عام 1979 كان روبيرت ويليامز أول شخص يقتله رجل آلي إذ كان ويليامز يعمل في مصنع محركات فورد، وبسبب عطل فني ضربته الذراع الإلكترونية الموجودة على خط التصنيع على رأسه، ما أدى إلى موته.

تاكويا يظن نفسه أفعى

في 2013 كان تاكويا الياباني يظن أنه أفعى، وكان يزحف دوماً على الأرض، إلا أن الأخير مات بسبب والده، الذي وجّه إليه عدة ضربات، في محاولة لطرد روح الأفعى التي استولت على عقله.

كورت يضرب عن الطعام

عام 1978 مات عالم الرياضيات الأميركي–النمساوي كورت غوديل من الجوع، والسبب أنه كان شديد الارتياب من أن يتم تسميمه، لذا لم يكن يأكل شيئاً لم تقم زوجته بتحضيره له، وعندما دخلت الزوجة للمستشفى لمدة 6 أشهر، لم يتناول غوديل أي طعام، ما أدى إلى موته بعدما بلغ وزنه 30 كيلوغراماً.

مارك يتوقف عن الشخير

كان مارك غليسون يعاني من الشخير، وفي محاولة منه لإيقاف ذلك، قام بوضع القطن في أنفه ومضى للنوم، وبالرغم من أن الشخير توقف، إلا أن غيلسون اختنق ومات.

جيمي يجرب السكوتر

جيمي هيسلدين هو صاحب شركة لإنتاج الدراجات الحديثة التي تمشي على عجلتين، سكوتر مات إثر وقوعه من أعلى جرف بينما كان يمتطي أحد الألواح التي تصنعها شركته.

باسيل يغرق في عصير الجزر

فارق المحامي باسيل براون ذو الـ48 عاماً الحياة إثر فشل في الكبد، السبب ليس الكحول، فبراون وعلى مدار 10 أيام، كان يشرب كل يوم غالوناً من عصير الجزر، ما أدى إلى تعرضه لفشل كبدي بسبب فرط وجود فيتامين A.

فاجيلو في صدمة جنازتها

فارقت فاجيلو موخاماتزينوف الحياة عام 2011 في جنازتها بروسيا، إذ أعلن الأطباء في البداية أنها ميتة، وأثناء الجنازة استيقظت، وحين رأت ما حولها، أصابتها نوبة قلبية وفارقت الحياة.

كليمانت يمثل جريمة القتل

في عام 1871 بأميركا، كان المحامي كليمانت فالنديغهام يدافع عن متهم بجريمة قتل، وحين كان يحاول أن يبرهن أمام المحكمة احتمال أن تكون الضحية انتحرت بطلقة مسدس، انطلقت رصاصة من المسدس الذي يستخدمه وتسببت في موته.

جيفري يتظاهر بالعمى

تظاهر جيفري هايوود بأنه أعمى لينال شفقة الآخرين، لكنه وقع في حفرة، ومات عقب سقوطه، إذ لم ير لوحة الطريق التي تشير للحفرة.

إيزادورا ترتدي الوشاح

في عام 1927 اختنقت الراقصة الأميركية الشهيرة إيزادورا دانكن؛ لأن الوشاح الطويل الذي كانت ترتديه علق خارج السيارة، فاشتبك بعجلة السيارة، وضاق إثر دورانها على رقبتها فاختنقت به وماتت.

غاريث يندمج في الدور

توفي الممثل البريطاني غاريث جونز في عام 1958 بأزمة قلبيّة أثناء تصويره مسرحية تلفزيونية تصاب فيها شخصيته بأزمة قلبيّة.