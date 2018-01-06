سمكة تونة ضخمة تزن 405 كيلوغرامات تباع بـ323 ألف دولار في مزاد بالصين

بيعت سمكة تونة ضخمة تزن 405 كيلوغرامات هذا الأسبوع مقابل نحو 323 ألف دولار في آخر مزاد يقام في العام الجديد بسوق تسوكيجي في طوكيو قبل نقلها من موقعها الحالي.

أكثر من 300 ألف دولار دفعها صاحب سلسلة يابانية شهيرة لمطاعم السوشي هذا الأسبوع لشراء سمكة التونة الضخمة هذه في أول مزاد يجرى هذا العام في سوق تسوكيجي لبيع الأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو.

Tokyo's world-famous Tsukiji fish market holds its last pre-dawn New Year's auction before closing down for relocation, with the highest bidder paying more than $320,000 for a giant bluefin tuna pic.twitter.com/dhnDVxkrrG — AFP news agency (@AFP) ٥ يناير، ٢٠١٨

وبلغ وزن سمكة التونة المباعة 405 كيلوغرامات، واشتراها هيروشي أونوديرا رئيس شركة ليوك المالكة لسلسلة مطاعم جينزا أونوديرا للسوشي مقابل 36 مليون ين، أو ما يوازي 323 ألف دولار.

وأعرب أونوديرا عن سعادته بتمكنه من شراء هذه السمكة الضخمة لصالح مطاعمه في آخر مزاد يقام في العام الجديد قبل نقل سوق تسوكيجي من موقعها الحالي.

وتستعد السلطات في طوكيو لنقل سوق تسوكيجي أكبر سوق في العالم لبيع الأسماك من مكانها الحالي الذي يُعد من أفضل المواقع المتميزة في العاصمة إلى جزيرة تويوسو الصناعية الواقعة على بعد كيلومترين، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتأجلت خطة نقل السوق لأكثر من عام بعد مخاوف حيال وجود مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية المسببة للسرطان في تربة الموقع الجديد الذي كان يضم محطة للغاز.