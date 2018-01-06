سامسونغ في المقدمة.. أفضل الساعات الذكية لهواة الرياضة لعام 2018

بدأت الساعات الذكية تنتشر بشكل كبير لما تقدمه من مميزات وخصائص تناسب متطلبات بعض الشباب. أبرز هؤلاء الذين يرحبون بفكرة اقتناء مثل هذه الساعة هم الرياضيون، أو محبو ممارسة الرياضة مثل الركض والمشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال.

ومع بداية عام 2018، هذه هي أفضل مجموعة ساعات ذكية يمكنك اقتناؤها حسب ما يناسب متطلباتك.

Samsung Gear Sport.. الأفضل على الإطلاق

هي أفضل ساعة ذكية للقيام بالاحتياجات المزدوجة بين الاستخدام اليومي وتتبع نشاطك الرياضي .

صنعت هذه الساعة كي تكون مقاومة بشكل كامل للمياه، وبالتالي هي مناسبة لهواة السباحة والغطس، كما أن بها كل أجهزة الاستشعار اللازمة وأجهزة الراديو للتأكد من أنه بإمكانك تتبع كل شيء.

وعبر خاصية Samsung Health يمكنك تتبع كل ما تقوم به من نشاط بشكل مدهش، ومن بينها الأهداف طويلة الأجل. ليس هذا فحسب، لكن هناك شراكات عقدتها سامسونغ مع أسماء كبيرة أخرى مثل Under Armour وMapMyFitness، وهو ما يعني أنه يمكنك أيضاً إرسال جميع البيانات الخاصة بك إلى نظام مختلف إذا كنت في حاجة إلى ذلك.

واحدة من أفضل الميزات لهذه الساعة هي أنها لا تبدو كساعة رياضية. وبالتالي يمكن بسهولة أن ترتديها كل يوم مع مجموعة متنوعة من الملابس، وهي الميزة التي لا تجدها في كثير من الساعات الذكية الأخرى المتعلقة باللياقة البدنية.

الحافة الدائرية لها رائعة من حيث التصميم، بالإضافة إلى الشاشة الكبيرة، ورغم أن شكل نظام التشغيل يبدو فكاهياً بعض الشيء، إلا أن أداءه العملي قوي جداً. عمر البطارية جيد بشكل مدهش كذلك، إذ يمكن أن تبقى الساعة من 2-3 أيام اعتماداً على الاستخدام.

خلاصة القول، فإن هذه الساعة تملك جميع الأشياء النموذجية التي ينبغي أن تملكها الساعة الذكية المتكاملة، بالإضافة لقدرتها الفائقة لتعقب اللياقة البدنية الخاصة بك.

وللحصول على مظهر رياضي وتصميم قوي، تأتي هذه الساعة مع واحدة من العصابات المطاطية بدلاً من النايلون أو الجلد.

يبلغ سعر الساعة 299 دولاراً أميركياً.

LG Watch Sport.. أفضل ساعة أندرويد

طوال 2017، ذهبت ساعات أندرويد الذكية باتجاه أبعد عن النماذج الملائمة لـ "اللياقة البدنية"، إذ ركزت أكثر على الموضة.

لكن ساعة LG Watch Sport هي واحدة من عدد قليل من ساعات أندرويد التي تميل نحو التركيز على الرياضة واللياقة.

هذه الساعة لديها هيكل خارجي متين، وهي مضادة لتسرب المياه والعصابات الخاصة بها من المطاط، وهو ما سيمنحك الشعور أنك باستمرار في صالة الألعاب الرياضية أو أنك تقوم برياضة الركض. ومثل الساعة السابقة، فإن الحواف الدائرية لها تمنحك خياراً للتحرك بسرعة من خلال القوائم والتطبيقات دون لمس أو الضغط على الشاشة.



إذا كنت من مستخدمي أندرويد، فستكون مهتماً بنظام تشغيل Android Wear بسبب اندماجه السلس في أي هاتف أندرويد ذكي عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات المصاحبة والإشعارات ومزامنة البيانات. ولكن عندما يتعلق الأمر بتتبع مسار اللياقة البدنية، فإن نظام أندرويد يأتي خلف نظام Gear Sport في ساعة سامسونغ.

وتمتاز ساعة LG Watch Sport بأنها في موقع وسط بين ساعات "الأغراض العامة" و"الاستخدامات الرياضية".

خلاصة القول: إذا كنت بحاجة إلى نظام تشغيل أندرويد، فإن هذه الساعة هي أفضل خيار لك. ولا تنس أن تتعقب التخفيضات أو العروض الخاصة بالاستخدام الذي لا يتعدى أياماً قليلة، فكل هذا يمكن أن يمنحك هذه الساعة بأسعار أقل.

يبلغ سعر الساعة 225 دولاراً أميركياً.

Fitbit Ionic.. البديل المناسب

تأتي أهمية ساعة Fitbit Ionic الذكية من أنها تهتم في الأساس بتطبيقاتها على الرياضة واللياقة البدنية. وهذا يجعلها مثالية لشخص يريد حقاً أن يركز على تتبع نشاطه أولاً، ثم ينظر للاستخدامات الأخرى بشكل ثانوي.

على الرغم من أنها قد تكون كبيرة الحجم قليلاً، إلا إن لديها شاشة ساطعة، وخاصية التتبع عبر نظام تحديد المواقع، وحساس لاستشعار معدل ضربات القلب، وأجهزة استشعار SPO2، وقدرة على مقاومة المياه حتى عمق 50 متراً، بالإضافة إلى سعة تخزين 2.5 غيغابايت. كما أن بطاريتها يمكن أن تستمر حتى 4 أيام.





العديد من الناس يثقون في هذه الساعة فيما يتعلق بتتبع جميع أنواع اللياقة البدنية على مدى سنوات. قد تكون المشكلة أن هذه الساعة ليست متداخلة بصورة عميقة مع هاتف أندرويد الخاص بك مثل ساعة LG Watch Sport، ولكن لا يمكنك أن تجادل كونها واحدة من أفضل الساعات المخصصة للياقة البدنية.

إذا كانت اللياقة البدنية هدفك الأساسي، فإن هذه الساعة هي الأفضل لك على الإطلاق.

يبلغ سعر الساعة 269 دولاراً أميركياً.

Samsung Gear S2.. الأفضل في فئة الساعات الرخيصة

هذه الساعة تحتوي تقريباً على كل شيء يجعل ساعة Samsung Gear Sport مناسبة للياقة البدنية، لكن بسعر أقل بما يقارب 100 دولار.

هذا الجيل السابق من ساعة Samsung Gear Sport لديه كل من قدرات تتبع اللياقة البدنية الأساسية لكن دون خواص تتبع السباحة، وهذا هو سر نقص السعر. وهذا يعني أنه في الواقع لديك فرصة للتنافس مع أصدقائك المهتمين باللياقة البدنية لكنهم لا يملكون أي ساعة ذكية مخصصة للياقة.





خلاصة القول، لو أردت الحصول على تجربة مماثلة لساعة Samsung Gear Sport بسعر أقل، فإن هذه الساعة هي الأفضل. إذا كنت تركز على اللياقة البدنية، تأكد فقط من الحصول على ساعة Gear S2 وليس "الكلاسيكية".

يبلغ سعر الساعة 199 دولاراً أميركياً.