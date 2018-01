السلطات المصرية تحتجز علاء الأسواني بمطار القاهرة.. والروائي العالمي يغرد بعد إطلاق سراحه

قال الأديب والروائي المصري علاء الأسواني، السبت 6 يناير/كانون الثاني، إن السلطات المصرية سمحت له بالسفر بعد ساعتين من المضايقات وتوقيفه في مطار القاهرة وتفتيش إضافي لحقائبه.

وكان الكاتب المصري قد غرّد على حسابه، أمس، مؤكداً أنه تم احتجازه بالمطار على يد رجال أمن الدولة، واصفاً أن التوقيف جاء بسبب سياسي وليس جنائياً.

وقال الدكتور الأسواني في تغريد له على تويتر: "تم احتجازي في مطار القاهرة بواسطة أمن الدولة".

وأضاف في تغريدة أخرى باللغة الإنكليزية: "تم القبض عليّ في مطار القاهرة لأسباب سياسية".

I have been arrested at Cairo airport for political reasons

— علاء الأسواني (@AlaaAswany) ٦ يناير، ٢٠١٨