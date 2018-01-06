السلطات المصرية تحتجز علاء الأسواني بمطار القاهرة.. والروائي العالمي يغرد بعد إطلاق سراحه

قال الأديب والروائي المصري علاء الأسواني، السبت 6 يناير/كانون الثاني، إن السلطات المصرية سمحت له بالسفر بعد ساعتين من المضايقات وتوقيفه في مطار القاهرة وتفتيش إضافي لحقائبه.

بعد ساعتين من المضايقات وتفتيش إضافي للحقائب. تركوني اسافر .شكرا لكل من تضامن — علاء الأسواني (@AlaaAswany) ٦ يناير، ٢٠١٨

وكان الكاتب المصري قد غرّد على حسابه، أمس، مؤكداً أنه تم احتجازه بالمطار على يد رجال أمن الدولة، واصفاً أن التوقيف جاء بسبب سياسي وليس جنائياً.

وقال الدكتور الأسواني في تغريد له على تويتر: "تم احتجازي في مطار القاهرة بواسطة أمن الدولة".

تم احتجازي في مطار القاهرة بواسطة امن الدولة — علاء الأسواني (@AlaaAswany) ٦ يناير، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى باللغة الإنكليزية: "تم القبض عليّ في مطار القاهرة لأسباب سياسية".

I have been arrested at Cairo airport for political reasons — علاء الأسواني (@AlaaAswany) ٦ يناير، ٢٠١٨

فيما نفت مصادر أمنية بمطار القاهرة نبأ الاعتقال، موضحةً أنه تم السماح له بالسفر بعد تنفيذ إجراءات احترازية؛ طبقاً لوجود اسمه على قوائم ترقب السفر، وليس المنع.

وقالت المصادر إن هناك قائمةً تُسمى "ترقب السفر" تتضمن عدداً من الناشطين، وهي غير قائمة "المنع من السفر"، حيث يتعرض أصحاب هذه القائمة للاستجواب أو التدقيق بإجراءات احترازية قبل سفرهم، وهي تماثل قائمة أخرى تسمى ترقب الوصول يتم تنفيذها خلال وصول أصحابها من الخارج.

وأضافت أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر عدة ركاب اليوم، السبت، تبيّن وجود الكاتب علاء الأسواني، وبوضع اسمه على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمه على قوائم ترقب السفر مع ضرورة عرضه على الجهات الأمنية، وهو ما استغرق وقتاً، وبعد العرض تم السماح له بالسفر دون توقيفه ولحق بطائرته.