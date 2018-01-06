قالت إن كليبها "ليس مثيراً للشهوة".. فنانة تركية تنتقد قرار تغريم قنوات بثت أغنيتها: هناك تمييز بين المرأة والرجل

اعترضت الفنانة التركية هاديسا على قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون (RTUK) التي فرضت فيه غرامة مالية على 4 قنوات عرضت كليب الفنانة الأخير الذي يحمل اسم "عدم التسامح" أو Sıfır Tolerans، والذي وصفته الهيئة بـ"الإباحي".
وردت هاديسا على القرار في حسابها على إنستغرام معترضةً على هذا الوصف قائلة: "لا أسمح بأن يوصف كليبي بالمثير للشهوة".
Ben klibime verilen “erotik” damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince “erotik” oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç “erotik” kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR. "Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda
وأشارت هاديسا في حديثها الى أنه يتم التفريق بين المرأة والرجل، "عندما يتم تصوير مشهد يتحدث عن حب المرأة يصبح مثيراً للشهوة، لكن فنانينا الرجال يستخدمون عارضات الأزياء والممثلات كما يشاؤون ولا يدخل أبداً إلى خانة المثير للشهوة".
وتساءلت: "هل أنا كامرأة مجبورة أن أنحني؟ لا لن أنحني"، مؤكدة أنها ستعترض حتى النهاية لفكرة أن الرجال يفعلون والنساء يسكتن".
وتابعت هاديسا اعتراضها لما يحدث وأكدت أنها ستحارب من أجل العيش والعمل الفني بحرية، وقالت: "مع الأسف ما زالت موجودة في بلدنا التفرقة بين الرجل والمرأة، وإن كانت كثيرة في 2018 فإن عملنا صعب".
وكانت هيئة الرقابة للإذاعة والتلفزيون قد فرضت غرامات مالية على قنوات Power Türk، وDream Türk، وViva، وKral Pop، وذلك بدفع 2% من عائدات الإعلانات في القنوات كغرامة مالية بسبب عرضها لفيديو كليب هاديسا والذي وصفته بـ "الإباحي".
وقالت هيئة الرقابة إن الكليب هذا انتهك البند الذي ينص على عدم بث ما يضر بالنمو العقلي والبدني والأخلاقي للأطفال والشباب حتى وإن استخدموا الإشارات الوقائية.
وكانت هاديسا قد صورت كليبها مع موديل فرنسي، تداولت بعدها الشائعات على أنهما يعيشون قصة حب حقيقة لم تستمر سوى شهر ونصف، وعندما سألتها الصحافة عن الانفصال أجابت أنا لم أؤكد قصة العلاقة لكي يحدث الانفصال.
كما انتشرت شائعات قبل رأس السنة بأن هاديسا رفضت عرضاً لتغني ليلة رأس السنة بقيمة مليون ليرة تركية (حوالي 267.5 ألف دولار) لكي تقضي رأس السنة برفقة حبيبها الموديل الفرنسي في باريس وعادت لتنفي هذه الشائعات وترد أنها أرادت أن تقضي رأس السنة برفقة أسرتها.
هاديسا (32 عاماً) مغنية وكاتبة أغان تركية بلجيكية، تلقب بـ"بيونسيه تركيا" لتشابهها في الأداء والشكل مع المطربة الشهيرة.