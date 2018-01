عقاب بملياري دولار.. ترامب يجمّد مساعدات لباكستان.. وإسلام أباد: خطوة ستأتي بنتائج عكسية

أعلن مسؤول حكومي أميركي كبير، أمس الجمعة، أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد المساعدات لباكستان قد يشمل مبالغ يصل مجموعها الى نحو ملياري دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد في البداية، في خطوة اعتبرتها إسلام أباد "ستأتي بنتائج عكسية".

وقال المسؤول الأميركي إن القرار يشمل "معدات وتمويل دعم التحالف بحوالي ملياري دولار" في حال لم تلاحق باكستان شبكة حقاني، إحدى فصائل طالبان.

وأضاف: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" بما فيها تجريد باكستان من وضعها "كحليف أساسي خارج حلف الأطلسي" أو تعطيل قروض في صندوق النقد الدولي.

وحذرت وزارة الخارجية الباكستانية من أن "الإعلانات الأحادية تأتي بنتائج عكسية في التعامل مع التهديدات الشائعة"، من دون أن تذكر تحديداً القرار الأميركي.

وأضافت أن التهديدات الناشئة كالوجود المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة يضاعف من أهمية التعاون اليوم أكثر من أي وقت.

ويأتي القرار الأميركي بعد أيام قليلة من تهديدات الرئيس دونالد ترامب على تويتر.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ يناير، ٢٠١٨