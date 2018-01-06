وزير الخارجية الأميركي يكشف مصير البقاء في منصبه ويجيب عن سؤال لـ CNN حول صحة ترامب العقلية

قال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركية، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN رداً على سؤال حول الصحة العقلية لدونالد ترامب، إنه لا يملك سبباً يدفعه للتشكيك أو التساؤل حول الصحة العقلية للرئيس.

وأضاف: "ليس لديّ سبب للتشكيك في صحته (ترامب) العقلية، علاقتي معه تتطور، وما أذكّر الناس به دائماً هو أنني وهو لم نعرف بعضنا قبل أن يطلبني لمنصب وزير الخارجية، وليس لدينا تاريخ معاً من قبل".

وتأتي تصريحات الوزير الأميركي بعد الضجة التي أثارها مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب.. داخل بيت ترامب الأبيض"، والتصريحات التي أدلى بها، أمس الجمعة، في مقابلة مع قناة "NBC"، حيث قال إن "100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدرته العقلية وجدارته بالرئاسة".

وأضاف أنه حتى إيفانكا وزوجها "يحمّلونه مسؤولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو". وتابع وولف بالقول إن "أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل، وكبار الموظفين يقولون إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع".

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأميركي، أمس الجمعة، إنه يعتزم البقاء في منصبه خلال 2018 رغم تكهنات بأنه قد يستقيل قريباً بسبب اضطراب علاقته مع الرئيس الذي قالت تقارير إنه وصفه بأنه "أحمق".

وقال تيلرسون في مقابلته مع CNN إنه يعتقد أن إدارة ترامب حققت "نجاحاً كبيراً" في 2017، وإنها تطبق حالياً سياسات يأمل بأن تؤدي إلى "عام ناجح جداً جداً في 2018".

وعند الإلحاح عليه لمعرفة خططه قال تيلرسون: "أعتزم البقاء خلال السنة كلها".

وتوترت علاقات تيلرسون مع ترامب على ما يبدو على مدار العام. وذكرت محطة (إن بي سي) في أكتوبر/تشرين الأول أن تيلرسون أشار إلى الرئيس بوصفه "أحمق" بعد اجتماع في وزارة الدفاع (البنتاغون) في يوليو/تموز. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ترددت أنباء عن أن البيت الأبيض يفكر في تغيير تيلرسون.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الأمر تطلب منه بعض الوقت كي يعرف أفضل السبل للتواصل مع ترامب الذي لم يكن يعرفه قبل أن يصبح وزيراً للخارجية. وقال تيلرسون الذي كان رئيساً تنفيذياً لشركة إكسون إنه وهو الرئيس لديهما أسلوبين مختلفين في الإدارة واتخاذ القرارات.