شاهد لحظة سقوط الجماهير العُمانية من المدرجات بعد الاحتفال بفوز فريقها بـ"خليجي 23"

سقط عدد من الجماهير العُمانية من المدرجات، أمس الجمعة، خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها بالتتويج بكأس الخليج 23، للمرة الثانية في تاريخه، نتيجة للتدافع بين الجماهير التي أرادت التعبير عن فرحتها بفوز منتخب بلادها باللقب الخليجي، دون أن تنتج عن الحادثة إصابات خطرة، وفقاً لما أكده مدير "خليجي 23".

وقال مدير البطولة الدكتور محمد خليل إن الإصابات في الحادثة "طفيفة"، وأكد أن عدد المصابين لم يتجاوز 20 شخصاً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وبينما كانت الجماهير العُمانية تحتفل بالفوز بلقب خليجي 23، سقط زجاج المدرج الشرقي لملعب "جابر الأحمد الصباح"، في الكويت، وهو الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من المشجعين العُمانيين.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما ذهب لاعبو المنتخب العُماني للاطمئنان على حالة المصابين، دون أن ترد معلومات عن خطورة الإصابات.

وكان النائب الكويتي مسلم البراك قد حذر سابقاً من حدوث كارثة في الاستاد قائلاً:

تعليقكم .

عندما قال مسلم البراك حول استاد جابر و سقوط الحاجز اليوم؟ #خليجي23 #استاد_جابر pic.twitter.com/Em98i8BEUg — علي العجمي (@Ali__alajami) ٥ يناير، ٢٠١٨

وكان الأحمر العُماني قد حقق اللقب بعد أن تعادل سلبياً مع المنتخب الإماراتي، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليحقق لقبه الثاني في البطولة الخليجية.