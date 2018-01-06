وفاة شاب في مقر للاحتجاز بالقاهرة يثير غضب مصريين.. حاولوا اقتحام قسم للشرطة وقوات الأمن فرقتهم بالرصاص (فيديو)

حاول مصريون غاضبون اقتحام مقر قسم شرطة المقطم شرق العاصمة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، على خلفية وفاة أحد المحتجزين داخل المقر الأمني.

وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن "عدداً من الأهالي حاولوا إشعال النيران في قسم الشرطة، مما دفع القوات الموجودة بإطلاق الأعيرة النارية، في محاولة لتفريق الأعداد المتجمهرة من الأهالي".

الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة دفعت بعدد من المدرعات بالإضافة إلى عدد من قوات الأمن المركزي، في محاولة للسيطرة على الوضع، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية أحبطت محاولة الاقتحام.

ونشر مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للمحتجين بالقرب من قسم شرطة المقطم، وأظهر أحدها هروب عدد من المحتجين بعدما سُمعت أصوات طلقات نيران لتفريق المحتجين.

محاولة اقتحام قسم شرطة #المقطم بعد أنباء عن مقتل شاب بعد تعذيبه، والأمن يفرق الأهالي

نقلًا عن موقع القاهرة 24 pic.twitter.com/Y8uqbtcRFk — محمد ناصر علي (@M_nasseraly) January 6, 2018

محاولات لاقتحام قسم المقطم .. بيقولوا في واحد مات جوه تعذيب pic.twitter.com/TlBwQBPAJx — Emad Osama 🇪🇬 (@emadosamasayed) January 6, 2018

وتحدثت صحف مصرية عن الشاب الذي توفي داخل مقر الاحتجاز، وقالت إن اسمه محمد عفروتو، وأنه توفي بعد ساعات من اعتقاله، وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الاحتجاج أمام قسم الشرطة أدى إلى إصابة 7 مواطنين و2 من قوات الأمن.

وأشارت نقلاً عما قالت إنه "مصدر أمني" أن اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لأمن القاهرة طالب بإجراء تحقيق في وفاة المحتجز، ونقلت عن المصدر قوله أنه "إذا ثبت حدوث تعذيب للمحتجز وتورط متهمين ستتم محاسبتهم"، وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ النيابة العامة بوفاة المحتجز.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للشاب المتوفى، وبحسب موقع "التحرير" فإن الشاب يبلغ من العمر 22 عاماً.

صورة للشاب "عفروتو" والذي قتلته الداخليه بعد تعذيبه داخل قسم #المقطم pic.twitter.com/q7zDVHKe7i — محمد ناصر علي (@M_nasseraly) January 6, 2018

بعد قتيل قسم شرطة أسيوط

قتيل أخر في قسم شرطة المقطم!

خلال١٢ساعة

قتيل أسيوط قالوا زعموا كان يعاني من الفشل الكلوي

وعفروتو قتيل المقطم زعموا إنه توفي إثرجرعةإستروكس زائدة داخل الحجز

هو مش فيه تفتيش علي المحتجزين ؟

أهل عفروتو قالوا انه مات من التعذيب لإنه كلم الظابط بطريقة لم تعجبه pic.twitter.com/HODBJxvWtE — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) January 6, 2018

وعادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود "إهمال وتقصير" تجاه السجناء، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، مؤكدة على تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع السجناء دون تمييز.

والسنوات الأخيرة، وقعت حالات وفيات بين سجناء منتمين لجماعات سياسية بمصر، وآخرين ليس لهم توجهات سياسية في مقار الاحتجاز، غير أن السلطات المصرية تشير إلى أن أغلب حالات الوفاة هذه طبيعية.