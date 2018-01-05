أوامر ملكية في السعودية.. إليك التفاصيل

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل الجمعة السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، أوامر ملكية قضت بالتالي:

٠ صرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ضمن ما ألق عليه بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال لمدة سنة

- صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة

- إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة .

٠ زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

- تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

- إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند "رابعاً".

مع العلم آن العاهل السعودي حدد تاريخ 27 من كل شهر موعدا لصرف بدل الغلاء الذي جاء كرد فعل بعد فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام 2018

ولمدة سنة اعتبارا من شهر يناير 2018

#أمر_ملكي:زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.#واس — واس (@spagov) ٥ يناير، ٢٠١٨

#أمر_ملكي:صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة .#واس — واس (@spagov) ٥ يناير، ٢٠١٨

#أمر_ملكي: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.#واس — واس (@spagov) ٥ يناير، ٢٠١٨

#أمر_ملكي: تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 2018م.#واس — واس (@spagov) ٥ يناير، ٢٠١٨