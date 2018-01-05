بند بعقد ميسي يسمح له بالانتقال مجاناً لفريق آخر.. لكن بشرط

كشفت تقارير صحافية إسبانية، الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة لكرة القدم، يضم بنداً يسمح له بالانتقال مجاناً لفريق آخر.

وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني 2018، إن ميسي يرهن مستقبله مع برشلونة بالبقاء في حال استمراره في الدوري الإسباني، أو اللعب في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا، أما الاكتفاء باللعب في إقليم كتالونيا في حالة الاستقلال عن إسبانيا، سيعني بكل تأكيد رحيله عن النادي.

وتنص إحدى البنود من العقد الجديد لميسي مع برشلونة على فسخه من جانب واحد في حال استقلال كتالونيا وعدم تمكن النادي من الاستمرار في الليغا أو اللعب في إحدى الدوريات الكبرى (إنكلترا أو ألمانيا أو فرنسا).

كما أوضحت صحيفة "إل موندو" أن إدارة برشلونة لم تُمانع، بل وافقت على شرط ميسي في حال استقلال كتالونيا بفسخ عقده تلقائياً، ليكون حراً في اختيار وجهته المقبلة.

وبحسب مقال في الصحيفة الإسبانية للكاتب فرانسيسك أغيلار، فإن ميسي سيصبح حراً في حال استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

يُشار إلى أن البند الجزائي من عقد ميسي يبلغ 700 مليون يورو.