حواسب آبل ماك معرَّضة للاختراق.. بطريقة ساذجة تستطيع تسجيل الدخول لأي مستخدم

كشف الباحثون الأمنيون أنه من الممكن اختراق أي حاسب آبل ببضع ضغطات بسيطة.

أوجه الضعف الموجودة في الطريقة التي يستخدم بها نظام التشغيل كلمات السر تعني قابليته للتعرض للاختراق بسهولة، في أي جهاز كمبيوتر. وقد شارك خبراء الحاسوب بما فيهم إدوارد سنودن هذه المعلومة ووصف سنودن هذه المشكلة بأنها "سيئة للغاية"، بحسب صحيفة The Independent البريطانية

حينما يطلب حاسب MAC OS من أي مستخدم تسجيل الدخول، يستطيع أي شخص استخدام اسم المستخدم "Root" وكلمة سر فارغة. قد لا يعمل ذلك في البداية، لكن إعادة ضغط زر تسجيل الدخول سيمكنك من الدخول في النهاية، بغض النظر عن مدى تعقيد كلمات السر المُستخدمة على الحاسب.

حساب Root عادة ما يكون مخفياً ويتيح الدخول لمعظم أجزاء الحاسب، التي يجب ألا تظهر لأي مستخدم عادي، لا يمتلك الحاسب.

كررت الإندبندنت هذه المشكلة عدة مرات على حواسب متعددة، على الرغم من أن كل الأجهزة تستخدم النسخة الأحدث من نظام التشغيل MAC OS High Sierra . كما أكدت مصادر إخبارية أخرى وخبراء أن هذه المشكلة موجودة.

كان أول من تحدث عن الأمر هو الباحث الأمني ليمى أورهان إرجين. إذ أشار إلى الأمر على تويتر وأشار إلى حساب آبل الرسمى وحساب الدعم، وعلى ما يبدو فهو لم يبلغ عن الأمر من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية للشركة ، والتي كانت ستضمن أن يتم إصلاحه قبل أن ينتشر على الملأ.

"عزيزي Apple support ، لقد اكتشفنا مشكلة أمنية كبيرة على حواسب ماك بنظام High Sierra، أي شخص يستطيع تسجيل الدخول باسم "Root " وبدون كلمة سر، قبل أن يضغط على زر تسجيل الدخول عدة مرات، هل تدركون هذا الأمر؟"

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as "root" with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?

