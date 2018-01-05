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مسؤول سعودي يعلّق على أنباء احتساب رسومٍ على المركبات أثناء عبورها الخطوط السريعة

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2030 SAUDI
Handout . / Reuters

توقع مسؤولٌ سعودي الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، أن تُطبق فكرة احتساب رسوم على المركبات أثناء عبور بعض الطرق ابتداء من العام 2020.

ونشر موقع سبق السعودي تصريحاً لمسؤول لم يسمّه نفى فيه أنباء فرض رسوم على المركبات أثناء عبور بعض الطرق لكنه قال إن الفكرة مطروحة للتطبيق من بداية 2020.

وأضاف المصدر أن الفكرة مطروحة على الطرق الجديدة أو المنفذة بطريقة الاستثمار، ما يعني طرح مشروع طريق تنفذه شركة على حسابها وتضع عليه رسوماً بسيطة لعدة سنوات، وفق ما جاء في موقع سبق. مضيفاً أن الفكرة لا تشمل الطرق القديمة.

 

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