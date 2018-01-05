مسؤول سعودي يعلّق على أنباء احتساب رسومٍ على المركبات أثناء عبورها الخطوط السريعة

توقع مسؤولٌ سعودي الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، أن تُطبق فكرة احتساب رسوم على المركبات أثناء عبور بعض الطرق ابتداء من العام 2020.

ونشر موقع سبق السعودي تصريحاً لمسؤول لم يسمّه نفى فيه أنباء فرض رسوم على المركبات أثناء عبور بعض الطرق لكنه قال إن الفكرة مطروحة للتطبيق من بداية 2020.

وأضاف المصدر أن الفكرة مطروحة على الطرق الجديدة أو المنفذة بطريقة الاستثمار، ما يعني طرح مشروع طريق تنفذه شركة على حسابها وتضع عليه رسوماً بسيطة لعدة سنوات، وفق ما جاء في موقع سبق. مضيفاً أن الفكرة لا تشمل الطرق القديمة.

البدايه انشر الاشاعه وبعدين جس نبض الناس وعقب نفذ حفظنا سيايتكم — dlo3h34 (@dlo3h344) ٥ يناير، ٢٠١٨

مصدر :

لاصحة لما أشيع حول احتساب رسوم على المركبات أثناء عبورها على الطرق السريعة بـ #الرياض.. والفكرة المطروحة بأن الرسوم ستكون على الطرق الجديدة أو المنفذة بطريقة الاستثمار .



/ pic.twitter.com/EYoAdmmOGQ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٥ يناير، ٢٠١٨

خلاص الضرب بالميت حرام ....

المواطن أصبح الان مبنج تبنيج كامل مهما يصير عليه ماراح يكون عنده أحساس ...

لان أهم شي عنده ( السكن وغذاء اطفاله ومركبته زادت عليه مهما كان القادم لن يكون اسوء من اللي راح .. — Khalaf S Alharbi Ⓜ (@khalaf_alharbi) ٥ يناير، ٢٠١٨