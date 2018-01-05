4 أسماك قرش تقترب من طفلٍ يلعب وحده في مياه البحر.. لكنه ينجو بأعجوبة: فيديو

إذا كنت من ضعاف القلوب حاول ألا تشاهد الفيديو ولا تقرأ هذه المادة، خاصةً إذا كنت لا تستطيع السباحة أو تخاف البحر.

هل تتخيل نفسك مثلاً في البحر وحدك بينما تقترب منك 4 أسماك قرش؟ وما يزيد الأمر سوءاً أن تكون غير ماهرٍ في السباحة مثلاً.

إذ أظهر فيديو التقط بواسطة مصور من طائرة دون طيار، طفلاً صغيراً يسبح على شاطئ في جزر الباهاما بينما تقترب منه 4 أسماك قرش.









وبينما ينهمك الطفل في اللعب ومحاولات الغوص والسباحة تقترب أسماك القرش أكثر فأكثر حتى تصبح على بعد أمتار قليلة منه، ويبدو أنها كانت تستعد للهجوم، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

ولاحظ ذلك مصور الفيديو الذي يدعى أرتيوم تكاتشينكو، والذي استقل الطائرة لالتقاط بعض الصور للمناظر الطبيعية على الشاطئ، وبمجرد رؤية المشهد صرخ بصوتٍ عالٍ ليخرج الطفل إلى الشاطئ.

ومن حسن الحظ، فقد كان الطفل قريباً من الشاطىء وخرج قبل وصول أسماك القرش إليه.

هذا، وقد لفتت الصحيفة البريطانية إلى حادثة أخرى وقعت في سبتمبر/أيلول 2017 وكان أبطالها أسماك القرش على جزر الباهاما أيضاً.

إذ وقعت مع أحد الغطاسين الذين كانوا يضعون طعاماً (أسماك، وعظام، ودم تجذب رائحته الأسماك وخاصةً القرش) في صندوق استخدم كطعم لجذب الأسماك، لكن بسبب خطأ في إغلاق الصندوق وصلت إليه الأسماك.









ليقرر ذلك المضحي مع غطاس آخر إغلاق الصندوق قبل التهامه، لكنه حبس بين مجموعة القروش، في حين حاول لكم سمكة قرش لإبعادها عن الصندوق. ويعد إطعام أسماك القرش للتصوير أو لأهداف أخرى من الهوايات الشائعة في جزر الباهاما رغم غرابتها.