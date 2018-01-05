بفضل منتِج مغربي.. ليدي غاغا مرشحة لأداء أغنية كأس العالم 2018

يبدو أن اسماً عربياً بارزاً سيُضاف مرة أخرى إلى أبرز ما يحفظه العالم بأسره كل 4 سنوات، وهي أغنية كأس العالم لعام 2018.

إذ أعلن المنتج الموسيقي والموزع والكاتب والمغني المغربي نادر خياط، الشهير بـRedOne، عن تقديمه عرضاً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا-FIFA) لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لعام 2018، المقرر إقامته في روسيا.









وأكد RedOne (45، عاماً)، أنه قد تُغني المغنية الأميركية ليدي غاغا (31 عاماً)، التي سبق أن وعدته بذلك، وذلك في حال حصوله على الموافقة النهائية.

وتابع حديثه لصحيفة Daily Star البريطانية، بالقول: "لا أعرف متى سأحصل على الموافقة، ولا يمكنني الإفصاح عن اسم الأغنية في الوقت الحالي، فالأمر معقد قليلاً. لكني سواء حصلت على الموافقة أو لا، سوف أقوم بطرح الأغنية لهذا الحدث المهم".

كما أعلن عن تعاون آخر له مع ليدي غاغا؛ إذ أكد خياط أنه يتعاون بالفعل معها في ألبومه القادم، الذي سيطرحه تحت اسم Boom Boo؛ إذ ستغني غاغا أغنيتين في الألبوم.

إذ قال: "وعدتني غاغا بأنها ستغني الأغنية، وقد سجلت أغنيتين بالفعل، لكني أنتظر منها الإذن لإصدارهما. لأكن صادقاً، هي تدين لي ببضع أغانٍ".

كما لفت إلى تقديمه أغنية أخرى لصالح قناة BN Sports والتي أكد أنها أكبر قناة عالمية لكرة القدم، وستكون أغنية منفردة.

وقد سبق لـRedOne إنتاج عدة أغانٍ لغاغا، ضمنها أغنية Poker Face التي أُطلقت في عام 2008، متخطيةً حاجز 482 مليون مشاهَدة على حساب غاغا الرسمي بيوتيوب.









وكذلك أغنية Telephone، التي أُطلقت عام 2009، وحازت عدد مشاهَدات تخطى 286 مليوناً على حساب ليدي غاغا بيوتيوب.









وكذا أغنية Bad Romance في العام نفسه، والتي جاوزت 893 مليون مشاهَدة على يوتيوب.









كما سبق له تقديم أغنية كأس العالم لعام 2006، وهي أغنية Bamboo التي غنَّتها الكولومبية شاكيرا.









وكذلك أغنية كأس العالم لعام 2014، وهي We Are One (Ole Ola) لمغني الراب الأميركي Pitbull، ومواطنته جينيفر لوبيز.







