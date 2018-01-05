أخيراً.. الإعلان عن موعد عرض الموسم الأخير من Game Of Thrones.. لكن ربما يُحزن محبي المسلسل

أخيراً، وبعد طول انتظار، وكثير من الشائعات، وكثير أيضاً من الانتظار، أُعلن الموعد الرسمي لعرض الموسم الثامن من المسلسل الملحمي Game Of Thrones. لكن -للأسف- الخبر كله ليس سارّاً؛ إذ يبدو أننا سننتظر أكثر.

إذ حسمت شركة HBO، المنتجة للمسلسل الأسطوري، الموعد الرسمي لعرض الموسم الأخير، والذي سيكون في الـ4 من يناير/كانون الثاني 2019.

لكن، كما قرأتَ فهو الموسم الأخير من المسلسل؛ إذ سنشاهد آخر 6 حلقات من الصراعات في الممالك السبع، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

وتعتبر هذه المدة الأطول لعدم عرض المسلسل؛ إذ توقع مشاهدو المسلسل أن يُعرض في نهاية عام 2018، كما عُرض الموسم السابع بمنتصف يوليو/تموز 2017.

فيما تعطي هذه الفترة الطويلة بين الموسمين السابع والثامن الكاتب والمؤلف الأميركي جورج مارتن فرصةً لإنهاء واحد أو اثنين من كتب Game of Thrones، التي أعلن عن عمله عليها في يوليو/تموز 2017.

وقد غطى المسلسل في أجزائه السبعة، أحداث الكتب الخمسة لرواية "أغنية الجليد والنار-A Song of Ice and Fire" التي ألفها مارتن.

وبررت مجلة Entertainment Weekly الأميركية سبب التأخير، الذي وصفته بالمنطقي؛ بكون هذا المسلسل أكبر ضربة في تاريخ شركة HBO، كما أن النهاية يجب أن تكون بالإتقان المنتظر والمناسب بعد 8 مواسم من الملحمة.

ومن المنتظر أن يكشف الموسم النهائي عن أي العائلات المتحاربة في الممالك السبع الخيالية بوستيروس، سيفوز بالمعركة الأخيرة للسيطرة على العرش الحديدي.

يُذكر أن مسلسل Game of Thrones غاب العام الماضي عن حفل توزيع جوائز الإيمي الذي أقيم في 31 مايو/أيار 2017؛ وذلك لانطلاق المسلسل في 16 يوليو/تموز 2017، أي بعد نحو 3 أشهر من موعد عرضه المعتاد، وكذلك بعد التاريخ المحدد لتسلُّم ترشيحات الجوائز.



وعلى العكس تماماً في عام 2016، فقد حطَّم المسلسل الرقم القياسي لجوائز الحفل بفوزه بـ38 جائزة، ما جعله المسلسل الحاصل على أغلب جوائز الإيمي، متفوقاً على مسلسل Frasier لشبكة NBC، الذي فاز بـ37 جائزة.

يذكر أن الشركة بدأت إنتاج الموسم النهائي من المسلسل في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومن المتوقع أن يستمر التصوير حتى منتصف 2018.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس البرمجة في شركة HBO، كيسي بلويز، عن خطة الشركة لتصوير أكثر من نهاية؛ وذلك لتضليل أولئك الذين ينوون تسريب النهاية المتوقعة للمسلسل، بحسب ما نشره موقع Business Insider الأميركي.