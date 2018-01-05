هشام عباس يقتبس أغنية من مشجعي ليفربول ويهديها لمحمد صلاح

سجَّل المغني هشام عباس أغنية جديدة للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، الذي يلعب ضمن فريق ليفربول الإنكليزي؛ وذلك احتفالاً بحصوله على لقب أحسن لاعب في إفريقيا مساء الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2017.









واستُلهمت موسيقى الأغنية من الهتافات التي غناها مؤخراً مشجعو نادي ليفربول للاعب المصري والتي نُشرت عنها عدة فيديوهات على الشبكات الاجتماعية.









وشهد عام 2017 تميُّزاً لمحمد صلاح؛ إذ شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي وصلت فيها مصر للمباراة قبل النهائية.

وسجل صلاح منذ انتقاله إلى فريق ليفربول، منتصف العام الماضي، 23 هدفاً في 29 مباراة، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي عدة أسابيع.

ثم قاد منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد تسجيله هدفاً بمرمى الكونغو، ليعود الفراعنة للمشاركة في المونديال بعد غياب 28 عاماً.