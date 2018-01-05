حسن الرداد يُفاجأ بما قاله أميتاب باتشان عنه في عيد ميلاده!

نشر الممثل المصري حسن الرداد فيديو تهنئة من الممثل الهندي أميتاب باتشان، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.
دعا باتشان، من خلال الفيديو، الممثل المصري لزيارة مومباي، وذلك بعد أن التقيا بالقاهرة في أثناء زيارته الأخيرة.
وتمنى باتشان لـ"الرداد" التوفيق في جميع أفلامه.
@amitabhbachchan I am extremely honoured to receive these best wishes from the #Bollywood legend, @AmitabhBachchan. I am mostly thrilled about the invitation to #Mumbai and the chance to be mentored by one of the greatest #actors in the industry. My admiration continues to grow for my role model, the godfather of Bollywood and an icon who has inspired my own acting #career. I look forward to working with him in the near #future. Stay tuned!
وعبّر "الرداد"، بدوره، عن سعادته البالغة وتقديره لأمنيات "أسطورة بوليوود" أميتاب باتشان، بحسب وصفه.
وأضاف "الرداد" عبر منشوره على إنستغرام، أنه يشعر بالسعادة لدعوته لزيارة مومباي، والفرصة الثمينة للتعلُّم من واحد من أعظم الممثلين في صناعة السينما.
ووصف "الرداد" أميتاب باتشان بأنه الأب الروحي لبوليوود والأيقونة الملهمة له في عمله كممثل، بالإضافة إلى تطلُّعه إلى العمل معه في المستقبل.
وتزامن نشر الفيديو مع احتفال "الرداد" بعيد ميلاده، وبدء عرض أحدث أفلامه "عقدة الخواجة".