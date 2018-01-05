حسن الرداد يُفاجأ بما قاله أميتاب باتشان عنه في عيد ميلاده!

نشر الممثل المصري حسن الرداد فيديو تهنئة من الممثل الهندي أميتاب باتشان، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

دعا باتشان، من خلال الفيديو، الممثل المصري لزيارة مومباي، وذلك بعد أن التقيا بالقاهرة في أثناء زيارته الأخيرة.

وتمنى باتشان لـ"الرداد" التوفيق في جميع أفلامه.

وعبّر "الرداد"، بدوره، عن سعادته البالغة وتقديره لأمنيات "أسطورة بوليوود" أميتاب باتشان، بحسب وصفه.

وأضاف "الرداد" عبر منشوره على إنستغرام، أنه يشعر بالسعادة لدعوته لزيارة مومباي، والفرصة الثمينة للتعلُّم من واحد من أعظم الممثلين في صناعة السينما.

ووصف "الرداد" أميتاب باتشان بأنه الأب الروحي لبوليوود والأيقونة الملهمة له في عمله كممثل، بالإضافة إلى تطلُّعه إلى العمل معه في المستقبل.











وتزامن نشر الفيديو مع احتفال "الرداد" بعيد ميلاده، وبدء عرض أحدث أفلامه "عقدة الخواجة".