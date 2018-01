6 أسباب تدفعك لشراء iPhone SE عوضاً عن أي هاتف آخر لشركة آبل

تستعد شركة آبل لإطلاق هاتف آيفون جديد، سيكون -على ما يبدو- الأسرع أداءً من أي وقت مضى، والأعلى سعراً أيضاً. ففي الواقع، تصل تكلفة النموذج الأساسي إلى 1000 دولار.

ولكن، هناك أخبار جيدة، حيث يتوافر في الأسواق نموذج من هواتف الآيفون يعد أفضل بكثير وذا تكلفة أقل من نصف سعر آيفون X الباهظ الثمن. ويكمن جمال هذه الصفقة المربحة في عدة أسباب، بحسب موقع Business insider الاميركي.

من المرجح أن الملايين من الأشخاص سيشترون بحماسة، هواتف آيفون X؛ لأنها ترمز إلى الرفاهية، حيث يمثل هذا الهاتف للكثيرين نسخة مصغرة وأقل سعراً بكثير من سيارة "فيراري".

غالباً، سترغب في شراء هاتف بسعر معقول، ذي أداء قوي بما فيه الكفاية ليعيش معك طويلاً. وإذا كنت لا تحاول إبهار أحد بهاتفك الجديد، ولست من الأشخاص الذين يواكبون أحدث موجات التكنولوجيا، فعلى الأرجح ستكون قد تحمست لرؤية آبل تقوم، إلى جانب الإعلان عن آيفون X، بجعل iPhone SE أقل تكلفة بـ50 دولاراً.

وبتكلفة أولية لا تتجاوز 350 دولاراً، مع قدرة 32 غيغابايت من التخزين وقِطع داخلية مطابقة لقطع آيفون إس 6، يعتبر iPhone SE بمثابة سيارة الهوندا سيفيك الكاملة على مستوى الهواتف الذكية.

تتطابق الرقاقة التي تعزز أداء iPhone SE مع تلك الموجودة في آيفون إس 6 وأحدث أنواع الآيباد. وتسمى هذه الرقاقة آبل إي 9، وهي أكثر قوة مما تحتاجه في هاتفك الذكي. وتطلق آبل على إس إي لقب أقوى هاتف بحجم 4 بوصات على الإطلاق بفضل تلك الرقاقة.

وتعد رقاقة إي 9 الأقوى؛ وذلك لقدرتها على تشغيل فيديوهات "كيو "4، والألعاب عالية الوضوح، والى حد كبير كل شيء آخر تريد القيام به باستعمال هاتفك. والأهم من ذلك، تجعل رقاقة أي 9 من iPhone SE هاتفاً حديثاً من حيث الاستخدام اليومي.

لا يتميز جهاز iPhone SE بتقنية استقرار الصورة أو القدرة على استيعاب طيف شاسع من الألوان مثل أجهزة آيفون الأحدث. ومن ثم، سيكون مستوى الإضاءة منخفضاً، كما أن مقاطع الفيديو لن تكون ذات طابع سلس.

ولكن لا تقلق، كل شيء انطلاقاً من فيديوهات "كيو 4" إلى صور "الإتش دي آر" ستكون متوافرة في iPhone SE، ويمكنك أن تأخذ بواسطته صوراً حية، تماماً كما تفعل من خلال أي هاتف آيفون حديث.

والأهم من ذلك، يمكنك التقاط الصور بشكل جميل باستخدام الكاميرا الخلفية ذات 12 ميغابيكسل. وتختلف بؤرة هذه الكاميرا قليلاً عن الهواتف الجديدة، ولكنها مطابقة لنظيراتها في آيفون 7، وآيفون 8، وآيفون X.

وكما هو الحال بالنسبة لشريحة "إي 9" المثبتة وسط iPhone SE، تم وصل الكاميرا بشكل داخلي أيضاً.

يعد هاتف آيفون X الجديد أقرب منه إلى كتلة ضخمة من الزجاج والمعادن والسيليكون من هاتف جوال. ويرتبط هذا الهاتف بحجم موحد، حيث يقدر طوله بـ6 بوصات وعرضه بـ3 بوصات.

أما iPhone SE، فيبدو صغير الحجم، ولكنه لا يبدو صغيراً إلى ذلك الحد، إلا إذا تمت مقارنته بهواتف ذكية أخرى، التي ما فتئ حجمها يزيد بشكل غريب سنة بعد سنة.

عموماً، يحبذ بعض الأشخاص الهواتف ذات الحجم الكبير، في حين غالباً ما يشترون الإصدارات كبيرة الحجم لأجهزة آيفون.

أما إذا كنت من محبي الهواتف العادية من حيث الحجم، فغالباً يعد هاتف iPhone SE صغيرُ الحجم الهاتفَ الأنسب لك. ومن مميزات صغر حجم هذا النوع من هواتف آيفون، أنه يتلاءم بسهولة مع المساحات الصغيرة، وهو ما لا ينطبق على هواتف آيفون العملاقة الأخرى.

بداية من آيفون 7 في 2016، استغنت كل هواتف آيفون الجديدة، وضمن ذلك آيفون 8، وآيفون X، عن موصل الصوت.

إذا كنت تملك سماعات بلوتوث بالفعل، فقد قمت فعلاً بتوفير 150 دولاراً في الواقع، لا يوجد أمر أكثر إحباطاً من رغبتك في الاستماع إلى الموسيقى وعدم قدرتك على فعل ذلك؛ لأن سماعات البلوتوث الخاصة بك غير مزودة بالطاقة لتعمل. وهو ما لا يمكن أن يحدث في حال كنت تستخدم السماعات العادية.

على الرغم من استراتيجية شركة آبل التسويقية، التي تجعل الحصول على أحدث آيفون حاجة ملحّة للاستمتاع بأحدث تجاربها- فإن الحقيقة تتمثل في أن كل نموذج آيفون صدر مؤخراً يعمل حسب نظام تشغيل آي.

فعند استعمالك آيفون إس إي، سيكون لديك حق الدخول إلى خدمات آبل التجارية الخاصة من منتجات وتطبيقات، مثل متجر آبل ستور، فضلاً عن التحديثات الأمنية ذاتها، والرموز التعبيرية الجديدة نفسها التي يحصل عليها أصحاب "آيفون إكس".



وظيفةٌ غريبةٌ ومخيفة ربما لم تعرف أنها مثبتة على هاتفك الآيفون



إذا كان لديك آيفون ولم يسبق لك أبداً أن استخدمت أداة البحث على تطبيق "صور" بهاتفك الذكي – من المرجح أن تُصاب بالذهول بعد الاطلاع على هذه الوظيفة.

ATTENTION ALL GIRLS ALL GIRLS!!! Go to your photos and type in the ‘Brassiere’ why are apple saving these and made it a folder!!?!!?😱😱😱😱

— ell (@ellieeewbu) October 30, 2017