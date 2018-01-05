بعد اعترافها بتعمد إبطاء الهواتف.. تأكد ما إذا كانت آبل استهدفت جوالك بخطوتين فقط

اعترفت آبل مؤخراً بأنها تبطئ أداء بعض أجهزة آيفون ذات البطاريات القديمة؛ لمنع مواجهة مشاكل بالتشغيل تؤدي إلى إطفاء الهاتف فجأةً.

وإن كان سبب انخفاض الأداء يبدو منطقياً بحسب ما أكده موقع Business Insider الأميركي، وهو أنه كلما تحللت البطاريات القديمة مع مرور الوقت، كان من الصعب أن تتأقلم مع المتطلبات الكبيرة لمعالج بيانات الآيفون.

ولمنع حدوث الإغلاق غير المتوقع الذي يحدث في بعض الأحيان حينما لا تجد المُعالجات الطاقة الكافية للعمل، خفضت الشركة سرعة معالجات بعض الأجهزة ذات البطارية المتحللة بشكل كبير.

ولأن هذا الخبر لم يعد سراً، بعدما اعترفت به آبل بنفسها بعد إنكارٍ طويل، نخبرك هنا بحِيلة تعرف من خلالها ما إن كان هاتفك ضمن الهواتف التي تم إبطاء حركتها أم لا.

1- حمّل تطبيقاً يُخبرك بسرعة الشريحة الرئيسية لهاتفك: سيفي تطبيق Lirum Info Lite المجاني بالغرض؛ إذ يقدم الكثير من المعلومات عن النشاط الداخلي لهاتفك.









2- افحص سرعة الشريحة الرئيسية لهاتفك: وذلك عن طريق تطبيق Lirum Info Lite App، فقط اختر زر الاختيارات من أعلى يسار الشاشة (الخطوط الثلاثة المتوازية) من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

ثم اختر "هذا الجهاز-This Device"، ثم "وحدة المعالجة الرئيسية-CPU"، ثم افحص "الساعة الفعلية لوحدة المعالجة المركزية-CPU Actual Clock" في مقابل "الساعة القصوى لوحدة المعالجة المركزية-CPU Maximum Clock".









لو كان كلا الرقمين متماثل فأنت محظوظ؛ لأن هذا يعني أن هاتفك لم يتعرض للإبطاء.

إليك سرعات هاتف آيفون 6 والنسخ الأحدث:

آيفون 6 وآيفون 6 بلس: 1.4 غيغا هرتز.

آيفون 6S وS6 بلس: 1.84 غيغا هرتز.

آيفون SE: 1.84 غيغا هرتز.

آيفون 7 وآيفون 7 بلس: 2.34 غيغا هرتز.

وقد طرحت آبل معيارها لإبطاء سرعات هواتف آيفون 6 والنسخ الأحدث. بالنسبة لآيفون 6 و6S بلس وSE، فستسري الخاصية على الهواتف بنظام تشغيل iOS10.2.1.

أما عن إصدارات آيفون 7، فستسري خاصية الإبطاء على الهواتف ذات نظام iOS11.2. وهذا يعني أنك إذا استخدمت نسخة iOS أقدم لكل نوع هاتف فلن يُبطأ هاتفك.

كيف تتحقق من عمر البطارية؟

أفضل طريق للتحقق من عمر بطارية هاتفك هو فحصها عبر تطبيقات فحص البطارية في متجر آبل.

ولأن بعض التطبيقات قد لا تكون بالدقة اللازمة، فيمكنك التواصل مع دعم آبل عبر الهاتف أو حتى تويتر؛ لمعرفة ما إذا كان من الأفضل أن تستبدل بطاريتك أم لا؛ إذ سيخبرونك بما إذا كانت بطاريتك جيدة أم لا، لكنهم لن يخبروك بتفاصيل محددة عن مدى صحتها.



وعادةً ما توصي آبل باستبدال بطارية الآيفون حينما تصبح قدرتها مقتصرةً على الاحتفاظ بـ80% من قدرتها الأصلية.

ويمكنك الاستفادة من برنامج آبل لاستبدال البطارية المُخفض بـ29 دولاراً؛ إذ سيستمر برنامج الخصم لمدة سنة، وبعدها ستعود تكلفة استبدال البطارية الأصلية من شركة آبل بـ79 دولاراً.

هذا، وقد أكدت آبل أنها ستصدر تحديثاً جديداً لنظام iOS في بدايات هذا العام؛ وذلك لإعطاء المستخدمين القدرة على معرفة قدرة مدى صحة بطاريات هواتفهم، ليروا بأنفسهم إن كان ذلك يؤثر على الأداء.

ونعلم جميعاً أن خيار تبديل البطارية يعد أرخص بكثير من شراء آيفون جديد.



وقد اعترفت آبل، في الـ21 من ديسمبر/كانون الأول 2017، بتعمُّد إبطاء هواتف آيفون، وذلك عبر إضافة ميزة خاصة لنظام التشغيل iOS الصادر أواخر عام 2016.

مبررةً ذلك بمحاولة حل المشكلات الناجمة عن تقدُّم عم البطارية؛ من الإغلاق المفاجئ وانخفاض مستوى الشحن.