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مقتل سائح وإصابة 7 آخرين في سقوط منطاد بمصر

 |  الأناضول
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BALLOON OF EGYPT
A balloon is seen above the Nile River as boats wait for tourists in the port city of Luxor, south of Cairo, Egypt December 14, 2016. Picture taken December 14, 2016. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh | Amr Dalsh / Reuters

لقي سائح حتفه وأصيب 7 آخرون جراء سقوط بالون طائر (منطاد) بمدينة الأقصر (جنوب)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن "سرعة الرياح الشديدة في سماء محافظة الأقصر، صباح الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، تسببت في سقوط بالون طائر؛ ما أسفر عن وفاة سائح وإصابة 7 آخرين".

وأشارت إلى أن "البالون تابِع لإحدى شركات المنطاد الطائر بالبر الغربي، وتسببت سرعة الرياح الشديدة في عدم تحكُّم سائق البالون في الحركة؛ مما تسبب في سقوطه بالمنطقة الجبلية في البر الغربي".

وأشارت إلى أنه "تم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولي".

 

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