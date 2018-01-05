فتيات بسراويل قصيرة وصدريات يُدخلن قناة تركية في مواجهة مع الحكومة.. مشاهد كلفت المحطة هذه العقوبة

قال عضو بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا إن المجلس فرض غرامة قيمتها مليون ليرة (266 ألف دولار) على محطة تلفزيونية؛ لبثِّها لقطات لفتيات يرقصن بسراويل قصيرة في مسابقة لاكتشاف المواهب، بعد أن شكا مشاهدون من "انتهاك للأطفال".

وقال العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"رويترز"، إن المجلس عاقب قناة (تي في8) على خلفية لقطات من برنامج (لديك موهبة) والتي ظهرت بها مجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهن بين 7 و11 عاماً، يؤدين عرضاً بسراويل قصيرة وصدريات، مشيراً إلى أخطار أخلاقية على الأطفال.

وتتوقع "رويترز" أن يتسبب القرار في إغضاب بعض معارضي الحكومة، الذين يتهمون الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" ذا الجذور الإسلامية، بمحاولة وأد العلمانية.

وقرر المجلس أن اللقطات انتهكت لوائحه الأخلاقية للبث، وغُرمت القناة بمقدار 2% من أرباحها من الإعلانات، وهو ما بلغ نحو مليون ليرة.

وتنص اللوائح على أن "البرامج التي تحتوي على مضمون يمكن أن يضر بالنمو البدني أو العقلي أو الأخلاقي للأطفال والشباب، لا يمكن بثها".