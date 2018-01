كتاب يُفجر غضب ترامب ويستنفر إدارته لمنع صدوره.. الرئيس الأميركي يواجه كشف أسرار البيت الأبيض بالتكذيب والشتائم

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، محتوى الكتاب الجديد الذي سيصدر الجمعة، عن حملته الانتخابية و"الفوضى" داخل البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه "مليءٌ بالأكاذيب".

وتعليقاً على كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" لمايكل وولف، وبعد فشل محاولة لمنع صدوره، قال ترامب: "لم أسمح إطلاقاً بدخول مؤلف هذا الكتاب المجنون إلى البيت الأبيض! لم أتحدث إليه قط بشأن كتاب. مليءٌ بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة".

وأضاف: "انظروا إلى تاريخ هذا الرجل وشاهدوا ما سيحدث له ولستيف القذر".

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018