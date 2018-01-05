"توصلنا لاتفاق يُلزم أبوظبي باحترام القوانين".. تونس تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى الإمارات

أعلنت وزارة النقل التونسية، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، أن شركة طيران الإمارات ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى تونس.

وجاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وأوضحت فيه أن القرار يأتي "إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات، وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات، والتوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي".

ولم توضح وزارة النقل التونسية تفاصيل الاتفاق الذي تحدثت عنه، إلا أنها أكدت في بيانها "الحرص على تفادي ما حدث مستقبلاً وكل ما من شانه أن يمس أو يسيء إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بما يحفظ مصالح البلدين وأمنهما المشترك".

من جانبها، ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، أن استئناف الرحلات جاء "تفاعلاً مع القرار الإماراتي بإعادة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل ما أسمته بالظرف الطارئ".

وكانت تونس قررت في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2017، تعليق رحلات "طيران الإمارات" من وإلى تونس؛ رداً على إجراء تقول إنه استهدف سفر التونسيات على متن الرحلات المتوجهة إلى دولة الإمارات.

إلا أن الحكومة الإماراتية أكدت في حينه، أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الإمارات مردُّه "معلومة أمنية"، بحسب ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في وقت سابق، على حسابه بموقع "تويتر".

تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 24, 2017

ويأتي القرار التونسي باستئناف الرحلات، بعد ساعات من إعلان الإمارات أنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس، "بعد تبادل للمعلومات الأمنية".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات، إن القرار جاء "في ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي".



وأضاف البيان: "في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى.. وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي- قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قََبل الظرف الطارئ".